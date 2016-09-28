تقاطع غیر همسطح خلیج فارس قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، تقاطع غیر همسطح خلیج فارس قزوین عصر امروز با حضور وزیر کشور و اعضایی از هیئت دولت و مسئولین استانی با اعتبار ۲۱ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

تقاطع غیر همسطح خلیج فارس توسط قرار گاه خاتم الانبیا(ص) در مدت زمان ۲۴ ماه اجرا و به بهره برداری رسید.

این تقاطع غیر هم سطح در جنوب شهر قزوین در محدوده خیابان راه آهن و ورودی جاده بوئین زهرا قرار دارد و با افتتاح این پروژه بار ترافیکی ورودی شهر تا حد قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

این تقاطع ترافیک ناشی از شهرک های صنعتی مسیر بوئین زهرا را از بین خواهد برد.

تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس شامل ۴.۸ کیلومتر راه آسفالت، چهار دستگاه پل که دو دستگاه به دهانه ۲۶ متر و دو دستگاه پل راه آهن با دو دهانه ۱۳ متری و میدان ورودی شهر به شعاع ۸۰ متر احداث شده است.

این پل به صورت زیرگذر طراحی شده که رمپ اصلی به طول یک هزار و ۲۰۰ متر توسط چهار عدد پل از جاده بویین زهرا به سمت داخل شهر متصل می‌شود و دارای چهار پل در جاریز است که دو دستگاه از آن‌ها برای خط راه آهن بوده و این پروژه دارای ۱۰ رمپ A تا L و یک میدان اصلی است.