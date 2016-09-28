به گزارش خبرنگار مهر، شهرام فکری عصر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان تصریح کرد: با هدف نشاط‌آفرینی و تشویق زوج‌های جوان تفاهم‌نامه‌ای با فرمانداری سرعین جهت استفاده زیر قیمت مراکز اقامتی طی هفته‌های آینده منعقد می‌شود.

وی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه زوج‌های جوانی که به تازگی ازدواج کرده‌اند و یا ماه‌عسل خود را سپری می‌کنند و یا از مدت ازدواج آن ها بیش از پنج سال سپری نشده است می‌توانند از تخفیفات استفاده از مراکز اقامتی و آب‌های گرم سرعین استفاده کنند.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان این طرح را تحت عنوان چشمه‌های بهشتی دانست و تأکید کرد: بر اساس این طرح در فصل‌های پاییز و زمستان این تخفیفات ارائه می‌شود.

فکری اجرای این طرح را اشتغال‌زایی برای مراکز اقامتی نیز دانست و افزود: با توجه به افزایش طلاق در جامعه به دنبال اجرای طرح‌های تشویقی کاهش طلاق در بین زوجین هستیم.

وی با بیان اینکه برای ترویج امر ازدواج مجمع خیرین ازدواج با شناسایی ۱۲۰ خیر تشکیل شده است، ادامه داد: علاوه بر این کمیته تخصصی ازدواج و خانواده و همچنین شش کارگروه تخصصی ازدواج نیز در سال جاری تشکیل شده است.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان با اشاره به دلایل پیچیده و چند وجهی ممانعت از ازدواج متذکر شد: به عنوان مثال ۴۸۱ نفر از نیروهای مشغول به کار در ادارات استان مجرد هستند که با وجود برخورداری از شغل ازدواج نکرده‌اند.

فکری در عین حال به شناسایی ۵۱۰ جوان در ادارات استان اشاره کرد و افزود: در بازه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال نیز ۲۶۸ مجرد در ادارات شناسایی شده است.