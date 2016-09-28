به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محسن خادم عرب باغی در آئین افتتاح ساختمان ستاد فرماندهی آتش نشانی و امداد و نجات ارس در محدوده نوردوز با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه نوردوز منطقه ای استراتژیک و تنها مرز ایران و ارمنستان می باشد، برنامه های مدونی برای ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات رفاهی، عمرانی و زیربنایی انجام شده و اجرا می شود.

وی نوردوز را منطقه ای مستعد برای توسعه فعالیت های اقتصادی دانست و یکی از پتانسیل های مهم این منطقه را گردشگری مذهبی عنوان کرد و گفت: لازمه جذب گردشگر ایجاد امکانات رفاهی مناسب است و در این راستا اقدامات اولیه صورت گرفته است.

وی افزود: این منطقه مرزی نیازمند توسعه زیرساخت ها بوده و گام های خوبی برای تامین نیازهای اساسی در حوزه مختلف برداشته شده و سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیارد ریالی در سال های اخیر در همین راستا بوده است.

وی گفت: علیرغم ایجاد تحول اساسی در حوزه های مختلف در منطقه مرزی نوردوز، وضعیت فعلی راضی کننده نبوده و باید به دور از حواشی و با هماهنگی تمامی دستگاه ها شاهد ثمرات بیشتر و بهتر دولت تدبیر و امید در این منطقه باشیم.