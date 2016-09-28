مسابقات ورزشی به توسعه روستاها کمک می کند/ لزوم کشف استعدادها

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو در آئین افتتاحیه نخستین دوره مسابقات ورزشی جام «روستا قهرمان» استان گلستان درباره اهمیت روستاها اظهار کرد: بخشی از توسعه استان در روستاها تحقق می پذیرد و توسعه روستایی زمانی شکل می گیرد که پیش از آن درآمد پایدار اتفاق بیفتد.

صادقلو افزود: برای تحقق درآمد پایدار نیز باید بنگاه های اقتصادی ناشی از دانش بومی روستاها را باتوجه به فناوری های روز ایجاد کنیم.

وی درباره جایگاه ورزش در روستاها بیان کرد: ورزش یکی از بخش های توسعه در روستاها است و به علت وجود استعداد و شرایط لازم، ظرفیت بسیار خوبی در روستاها شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: روستائیان در کسب توفیقات ورزشی و پهلوانی در سطح کشور و حتی در دنیا پیشتاز هستند و حرف های زیادی برای گفتن دارند.

استاندار گلستان درباره این مسابقات گفت: مسابقات روستایی یک بنیانگذاری خوب برای توسعه ورزش های پهلوانی و قهرمانی در دل روستاها است و از طریق آن استعدادهای فراوانی را می توانیم کشف کنیم.

به گفته صادقلو، چنین برنامه هایی فرصت مغتنمی برای شناخت ظرفیت های نهفته در روستاها است و باید از این ظرفیت ها نهایت استفاده را ببریم.