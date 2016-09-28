به گزارش خبرنگار مهر، احد وظیفه با بیان این مطلب گفت: روز پنج شنبه در برخی مناطق دامنه های جنوبی البرز شاهد وزش باد شدید خواهیم بود. این باد می تواند سبب تولید گرد وخاک محلی کند.

وی افزود: همچنین بعد از ظهر روز جمعه با ورود یک سامانه بارشی در شمال غرب کشور ابرناکی و رگبار و رعد وبرق و وزش باد شروع می شود و بتدریج بارش باران درسواحل غربی دریای خزر نیز تشدید می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ادامه داد: روز شنبه گستره ناپایداری ها دامنه های جنوبی البرز را نیز فرامی گیرد و روزهای پنج شنبه و جمعه در برخی مناطق غرب، جنوب غرب وجنوب کشور وزش باد وگرد وخاک پیش بینی می شود همچنین روزهای پنج شنبه وجمعه خلیج فارس مواج است.

وظیفه درباره وضعیت آسمان تهران طی دو روز آینده گفت: آسمان تهران روز پنج شنبه کمی ابری همراه با وزش باد و در بعضی ساعات وزش باد شدید با حداقل دمای ۱۷ و حداکثر دمای ۲۸ و در روز جمعه کمی ابری و در بعدازظهر افزایش ابر با حداقل دمای ۱۶ و حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود