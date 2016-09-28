به گزارش خبرنگار مهر٬ «محسن احتشام» چهارشنبه شب در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۶۵ درصد از واحدهای تولیدی زیر ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه تنها ۹ درصد واحدهای تولیدی بالای ۷۰ درصد ظرفیت فعالیت دارند، افزود: ۴۰ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی به سبب تورم است.

وی ادامه داد: افزایش چهار برابری نرخ ارز٬ تحریم‌ها٬ مشکل نقدینگی٬ سیاست‌های غلط بانکی و بالا بودن نرخ تسهیلات از دیگر عوامل پیدایش مشکلات واحدهای تولیدی است.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی عدم پرداخت یارانه بخش تولید٬ افزایش مالیات و رکود اقتصادی را از دیگر عوامل پیدایش این مشکلات دانست.

وی با انتقاد از عدم اجرای طرح توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری در مناطق محروم٬ بیان کرد: این مصوبه در دوازدهم دی ماه ۸۹ به تصویب رسیده و تاکنون اجرایی نشده است.

احتشام با تاکید بر اینکه باید مشکلات سرمایه‌گذاران بر طرف شود، اظهار کرد: کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در خراسان جنوبی نباید هزینه سیاست پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه باید نگاهی اقتضایی به خراسان جنوبی داشته باشیم٬ افزود: باید با همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط مشکلات موجود در واحدهای تولیدی رفع شود.