به گزارش خبرنگار مهر، با حضور محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی، رکنی معاون تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی، بهمن طاهرخانی نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی، سیاوش طاهرخانی فرماندار و ابراهیمی پاک رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین بهره برداری از فاز اول طرح گاوداری شیری کشت و صنعت رادین دشت آغاز شد.

این واحد تولید با ظرفیت اسمی ۳۰۰۰ راس و فاز اول آن با ۱۰۰۰ رأس توسط بخش غیر دولتی با استفاده از تسهیلات بانکی و سهم آورده مجری با اعتباری بالغ بر ۴۸۰ میلیارد ریال احداث شده است.

با بهره برداری از این طرح زمینه اشتغال ۶۶ نفر در منطقه فراهم شد.

همچنین این واحد قادر به تولید روزانه ۵۴ تن شیر خام با استفاده از فن آوری جدیدی که در کشور بی نظیر است.