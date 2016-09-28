حریف پدیده هم انصراف داد/ شاگردان مهاجرانی به میدان می روند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک سی و دوم رقابتهای جام حذفی فوتبال کشور در روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه هفته جاری و آتی برگزار خواهد شد که تا پیش از عصر امروز ۱۱ تیم از حضور در این مسابقات انصراف دادند.

تیم فوتبال پدیده مشهد نیز در این مرحله میزبان تیم دسته دومی شهبازنوژن استان البرز بود که نماینده استان البرز از حضور در این مسابقه انصراف داد تا دوازدهمین تیمی باشد که از این مسابقات انصراف می دهد.

با توجه به لغو این بازی قرار است که تیم فوتبال پدیده عصر فردا در قالب یک دیدار تدارکاتی به میدان برود.