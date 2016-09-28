ضرورت انتقال تجربیات دوران دفاع مقدس توسط هنرمندان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شاه ویسی عصر چهارشنبه در مرحله استانی آیین اختتامیه هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی بسیج که در محل تالار وحدت کرمانشاه برگزار شد، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس بااشاره به اوضاع ایران، پیش از انقلاب اسلامی گفت: در سال ۴۲ امام (ره)، انقلاب اسلامی را بنا گذاشتند و ایشان آنزمان، سربازان انقلاب اسلامی را کسانی که در قنداقه هستند معرفی کرد و همان ها بودند که انقلاب را پیروز کردند.

وی افزود: آنزمان قدرت های شرق و غرب، ایران را تسخیر کرده بودند و این شرایط باعث شد، انقلاب اسلامی ایران به وقوع بپیوندد و شعار نه شرقی و نه غربی را سر دادند.

این سردار عالی رتبه دوران دفاع مقدس، در زمان انقلاب ۳۰۰ نفر از امرای ارتش وابسته به شاه بودند که با همکاری غرب، قصد توطئه برای براندازی انقلاب اسلامی ایران را کردند، که. فتوای امام راحل مبنی بر همکاری ملت و ارتش باعث شد این توطئه ها نقش برآب شده و انقلاب اسلامی به پیروزی برسد.

وی تصریح کرد: در زمان وقوع انقلاب بسیاری از سرمایه های نظامی ما از دست رفت و این باعث سو استفاده دشمن و جنگ گروهک ها بر علیه ملت و سپس وقوع جنگ تحمیلی شد.

سردار شاه ویسی یاد آور شد: در آنزمان سپاه بود که به صورت خودجوش و با نیروهای داوطلب به جنگ ضد انقلاب و برای نجات انقلاب رفت و تنها تعهد بود و نه تخصص و نه تجهیزات که آنان را به این کار واداشت، و تا آخر نیز ایستادند.

وی افزود: این شرایط شرایط سختی بود و بسیاری از منافقین سعی داشتند با مباحثه بچه های انقلابی را در همین کرمانشاه از میدان به در کنند که البته موفق نشدند.

این یادگار دوران دفاع مقدس خاطر نشان کرد: پس از توطئه های این گروهک های منافقین به پشتیبانی و با سناریوهای آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی جنگ تحمیلی توسط صدام راه افتاد.

وی اشاره ای نیز به سختی ها و مشکلات دوران دفاع مقدس داشت و گفت: دشمنان آن زمان به دنبال ایجاد تفرقه بین مسلمانان بودند و بین دو قدرت اسلامی با جنگ تحمیلی تفرقه انداختند.

سردار شاه ویسی تاکید کرد: پیش از جنگ تحمیلی ما هیچ گاه با عراق اختلافات مرزی نداشتیم و این بهانه دشمن برای جنگ سناریو اروپا و آمریکا بود.

وی اشاره ای نیز به خیانت های دولت موقت در زمان انقلاب داشت و گفت: آنزمان ما نیروی چندانی برای مقابله نداشتیم و این مردم بودند که بخاطر تعهد در کنار نیروهای اندک نظامی مقابل دشمن ایستادند.

این سردار دوران دفاع مقدس تصریح کرد: شرایط ما به نحوی بود که نیروهای مردمی تنها با تعهد و حتی بدون تجهیزات و آموزش آنچنانی مقابل دشمن ایستادند.

وی با اشاره به عملیات مسلم بن عقیل که فردا سالروز آن است گفت: در اویل جنگ ما همه چیز را با شبیخون هایی که به دشمنان می زدیم می گرفتیم و در ادامه مبارزات از آنها استفاده می کردیم.

این سردار دوران دفاع مقدس اشاره ای نیز به شرایط سخت مبارزه داشت و افزود: بعدها شرایط به نحوی بود که حتی آبی برای خوردن نداشتیم و بسیاری از افراد از تشنگی شهید می شدند.

وی خاطر نشان کرد: ما در این عملیات از بخشی از تجهیزات و آذوقه دشمن استفاده می کردیم. اما بعدها دشمن نیز بعدها هیچ چیزی را در سنگرها زمان عملیات به جای نمی گذاشت. از سوی دیگر نیز ما حتی نمی توانستیم از خارج از کشور تجهیزات بخریم.

سردار شاه ویسی تاکید کرد: تجربیاتی که هشت سال دفاع مقدس به ما داد، باعث شد ما روی پای خودمان بایستیم و باید این تجربیات همواره مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری بر انتقال ابعاد مختلف جنگ تاکید کرد و گفت: ما امروز صاحب یک قدرت و تجربه بزرگ هستیم یم و حزب الله لبنان به تبعیت از این تجربیات مقابل اسرائیل ایستاد که دستاورد کمی نیست و امروز این هنرمندان هستند که باید این دستاوردها را در قالب هنر منتقل کنند.