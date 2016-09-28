به گزارش خبرنگار مهر، بشیر نظری عصر چهارشنبه در آیین اختتامیه مرحله استانی هشتمین جشنواره هنرهای تجشمی بسیج که در محل تالار وحدت کرمانشاه برگزار شد با اشاره به روند برگزاری این جشنواره در استان کرمانشاه گفت: سازمان بسیج هنرمندان امسال با رویکردی متفاوت و تولید محور اقدام به برگزاری هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی کرد و به تبع آن این جشنواره در استان کرمانشاه نیز برگزار شد.

وی رشد و شکوفایی استعداد های هنری بسیجیان، شناسایی نخبگان هنری، ایجاد رقابت سالم و سازنده در بین هنرمندان بسیجی برای خلق آثار برجسته را از جمله اهداف برگزاری این جشنواره عنون کرد.

دبیر جشنواره هنرهای تجسمی بسیج در استان کرمانشاه تصریح کرد: «استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و اندیشگی فرهنگ و هنر ایرانی ـ اسلامی برای ترویج مفاهیم انسانی در جهان معاصر»، «تبیین و ترسیم مفاهیم عالی دینی به واسطه هنر واندیشه والای هنرمندان»، «ایجاد زمینه‌های تعامل میان هنرمندان بسیجی خلاق و فعال در عرصه هنرهای تجسمی و هم‌اندیشی با انگیزه انتقال تجارب علمی و هنری پژوهشگران سراسر کشور در این زمینه» از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی گفت: این جشنواره در بخش های نقاشی نگارگری، گرافیکو کاریکاتور برگزار شد و هنرمندان آثاری با موضوعات «سبک زندگی ایرانی- اسلامی»، «حقیقت و زیبایی»، «جهاد اقتصادی و حماسه زندگی»، «شبکه های اجتماعی(فرصت و تعهدات)»، «پاسداران حریم حرم»، «افشای جنایت های گروهک های تکفیری بویژه»، «کربلا میقات عاشقانه حقیقت»، «وحدت اسلامی(همبستگی و حسن همجواری»، «بیداری اسلامی و مقاومت ملل»، «بازخوانی ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی(ولایت و رهبری، عدالت طلبی، استقلال، آزادی، استکبار ستیزی و دین باوری، فرهنگ انتظار، ایثار و شهادت مهرورزی)» و «فرهنگ حجاب و عفاف» به جشنواره ارائه کردند.

نظری هم چنین به برگزاری یک کارگاه آموزشی تجسمی نیز به عنوان دیگر بخش جشنواره اشاره کرد و گفت: در مجموع ۱۶۱ اثر به دبیرخانه این جشنواره در رشته های مذکور ارسال شده بود که در مرحله اول دواری ۳۰ اثر به کارگاه عملی راه یافتند.

وی از انتخاب ۷ نفر در بخش نقاشی، ۳ نفر در بخش گرافیک، ۳ نفر در بخش کاریکاتور و ۳ نفر در بخش نگارگری به عنوان نفرات برتر این جشنواره خبر داد که در آیین اختتامیه تجلیل می شوند.