به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صادقی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: قیمت هر کیلوگرم انگور در شهرستان بناب بین یک تا یک هزار و پانصد تومان است و به همین جهت اکثریت باغداران سعی می کنند انگور خود را بعد از تبدیل به کشمش به فروش برسانند.

وی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۵۰ هزار تن از کل انگور تولیدی توسط واحدهای فرآوری خشکبار در بناب خریداری شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بناب سپس از نظارت کامل کارشناسان این اداره به فروشندگان سموم کشاورزی در این شهرستان خبرداد و گفت: به دنبال تشکیل کارگروهی در این زمینه در فرمانداری بناب با تمام فروشندگان سموم کشاورزی غیرمجاز در این شهرستان برخورد شد.

صادقی تصریح کرد: همواره کارشناسان کشاورزی در حال نظارت بر فروشندگان سموم در این شهرستان هستند.

انگور و کشمش یک محصول تبدیلی است

رئیس اتحادیه باراندازان بناب نیز در این نشست با اشاره به مشکلات صنفی باراندازان در این شهرستان گفت: هم اکنون بیش از ۵ هزار واحد بارانداز کوچک و بزرگ در این شهرستان وجود دارد که فعالیت می کنند اما تاکنون هیچ یک از مسئولان در یکی از باراندازها حضور نیافته اند تا مشکلات این صنف را از نزدیک مشاهده و برای رفع مشکلات آن ها اقدام کنند.

یوسف امیر فرهنگی تصریح کرد: این در حالی است که باراندازان کار سخت و طاقت فرسایی را انجام می دهند.

وی همچنین با بیان اینکه انگور و کشمش یک محصول تولیدی نیست بلکه تبدیلی است؛ گفت: از این رو مسئولان بایستی نسبت به بخشودگی مالیات از این صنف زحمتکش اقدام کنند.

رئیس اتحادیه باراندازان شهرستان بناب افزود: در این باراندازها علاوه بر محصول انگور تولیدی این شهرستان انگور تولیدی سایر شهرهای استان و دیگر شهرستان های استان های دیگر به کشمش تبدیل و تحویل واحدهای فرآوری خشکبار می شود.

امیرفرهنگی تأکید کرد: از این رو در صورت عدم حمایت مسئولان از این قشر زحمتکش در سال های آتی شاهد برچیده شدن باراندازهای منطقه که سهم عمده ای در اشتغال فصلی دارند، شاهد خواهیم بود.

این گزارش حاکی است، در ادامه تعدادی از مدیران واحدهای فرآوری خشکبار در این شهرستان به طرح مشکلات خود پرداخته و خواستار تسریع در حل این مشکلات شدند.

حذف دریافت مالیات از کشاورزان، عدم امکان بازگشت پول از خارج از کشور بابت فروش سبزه، جمع آوری سموم غیرمجاز از سطح شهرستان، افزایش اختیارات اداره گمرک این شهرستان، تسریع در پرداخت مطالبات بیمه کشاورزان بخشی از موارد طرح شده از سوی نمایندگان واحدهای خشکبار در بناب بود.

همچنین این نمایندگان در ادامه طرح مشکلات صنفی خود عدم آشنایی کشاورزان و صادرکنندگان به فناوری روز دنیا، نداشتن آمار دقیق از میزان تولید محصولات کشاورزی در کشور و میزان نیاز داخلی، راه اندازی فاز دوم شهرک صنعتی و ایجاد پایانه گمرک در شهرستان بناب را مطرح و خواستار رسیدگی مسئولان به این موارد شدند.