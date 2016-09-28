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۷ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۲۳

از طریق ویدئو کنفرانس

۸۵۱ طرح با حضور رئیس جمهور در استان قزوین افتتاح شد

۸۵۱ طرح با حضور رئیس جمهور در استان قزوین افتتاح شد

قزوین- در سفر رئیس جمهور به استان قزوین بهره برداری از ۸۵۱ طرح با یک هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سفر رئیس جمهور به استان قزوین عصر چهارشنبه با حضور وزرای ارتباطات و فنآوری ارتباطات، کشور، صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کشور، معاون فنآوری رئیس جمهور، جهاد کشاورزی، رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از طریق ویدئو کنفرانس به طور همزمان بهره برداری از ۸۵۱ طرح صنعتی، گردشگری، کشاورزی و مخابراتی با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان آغاز شد.

واعظی با حضور در شهرستان البرز پروژه های مخابراتی را کلید زد و گفت: در این سفر اینترنت پرسرعت ۲۹۸ روستا، نسل سوم تلفن همراه در ۵ شهرستان و در ۴ شهر نسل چهارم، اضافه شدن ۴۰ گیگ به پهنای باند استان قزوین، اجرای بیش از ۲۰۰ کیلومتر فیبر نوری، توسعه شبکه تلفن همراه در دو شهر قزوین و تاکستان، با ۸۰ میلیارد تومان افتتاح می شود.

وی افزود: اینترنت ۳۲۰ روستا تا پایان دولت راه اندازی می شود و با نصب ۹۵ کیلومتر فیبر نوری بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان خدمات مخابراتی ارائه می شود.

واعظی تصریح کرد: در مجموع درسفر رئیس جمهور ۷۳۰ طرح مخابراتی به بهره برداری می رسد.

وزیر ارتباطات بیان کرد: افزایش پهنای باند از ۲۹ گیگ به ۱۲۰ گیگ، افزایش ۳.۵ برابری شبکه انتقال، ۴ برابر شدن مشترکان اینترنت و برخورداری همه روستاها از ارتباط تلفنی با ۲۶۰ میلیارد تومان از خدمات دولت در استان قزوین است.

کد مطلب 3782141

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