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۷ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۳۲

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:

تعداد بانوان سرپرست خانوار در کشور در حال افزایش است

تعداد بانوان سرپرست خانوار در کشور در حال افزایش است

قزوین- معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن تعداد بانوان سرپرست خانوار در کشور در حال رشد است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی همزمان با سفر هیئت دولت در قزوین عصر چهارشنبه در جمع بانوان فرهیخته استان اظهار داشت: افزایش سن ازدواج، نرخ طلاق، عدم تمایل به ازدواج و فرزند آوری مشکلی سراسری است که امروزه بسیاری از کشورهای جهان را درگیر کرده است.

وی خاطرنشان کرد: جامعه ما جامعه ای سنتی است که نه تنها از نظر فرهنگی بلکه از نظر دینی و مذهبی نیز پذیرش این امر را ندارد و همین مسئله دو گانگی در جامعه ایجاد خواهد کرد.

مولاوردی افزود: همین روند رو به رشد آسیب های اجتماعی زنان را در جامعه افزایش خواهد داد که نیازمند برنامه ریزی همه جانبه و هدفمند در همه عرصه هاست.

مشاور رئیس جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرد: شناسایی مشکلات و آسیب های اجتماعی در چهارچوب ماموریت های معاونت امور زنان و خانواده با ساختارهای مشابه در حال اجرایی شدن است.

وی خاطرنشان کرد: پرهیز از عملکرد کلیشه ای و جلسه محور مهم ترین مباحثی است که می تواند اثر گذاری برنامه های فرهنگی را دو چندان کند.

مولاوردی تصریح کرد: با توجه به رویکرد اجتماع محور دولت یازدهم در دوره های آموزشی که در ۸ منطقه کشور داشتیم استان ها را با آسیب های اجتماعی مشابه در یک دسته قرار داده و این همکاری ها را در سه سطح دولت با دولت، دولت با سمن ها و سمن ها با سمن ها را طراحی کرده و شاهد نتایج رضایت بخشی نیز بودیم.

مشاور رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در بخش دیگری از سخنان خود افزود: تدوین اطلس وضعیت زنان و خانواده در سال پایانی برنامه پنجم توسعه اجرایی خواهد شد که مبناای برنامه ریزی برنامه ششم این اطلس خواهد بود.

مولاوردی تاکید کرد: کاهش سرمایه اجتماعی در حوزه زنان کاهش اعتماد به بنیان خانواده را در بر خواهد داشت که با تدوین برنامه های فرهنگی در پی افزایش اعتماد و مشارکت زنان در جامعه هستیم.

وی با اشاره به بخشی از فعالیت های انجام شده در دولت گذشته بیان کرد: در این دولت تلاش شده است تا برنامه ها و موصبات دولت قبل در حوزه زنان بررسی و اجرایی شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: برای ترسیم اطلس وضعیت زنان و خانواده طرح های مصوب دولت قبل به اجرا گذاشته شد و برنامه های جدید در این حوزه تا حد زیادی تدوین و اجرایی شده است و امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم به سطحی از برنامه ریزی برسیم که بتوان آسیب های اجتماعی در هر منطقه شناسایی شود.

مولاوردی افزود: طی این مدت با حمایت های بیش از ۵۵۰ طرح پیشنهادی، ۲۵۰ طرح با هدف اشتغالزایی زنان، آموزش و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در کشور اجرایی شده است.

کد مطلب 3782148

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