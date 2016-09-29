تلاش برای تأمین امنیت نوعی عبادت بزرگ محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی شامگاه چهارشنبه در دیدار با سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی کشور که در سالن محراب حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، امنیت و صحت را دو اصل مهم و مورد نیاز در جامعه دانست.

وی برقراری امنیت را امری مهم عنوان کرد و گفت: ایجاد امنیت در جامعه موجب رضایتمندی و خرسندی مردم می شود.

این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه نبود امنیت در کشور های مختلف مشکلاتی را برای آنها فراهم ساخته است، افزود: تلاش برای تأمین امنیت مسلمانان عبادتی بزرگ است که این وظیفه را نظامی و نیروهای انتظامی بر دوش دارند.

وی تصریح کرد: تأمین امنیت کار دشواری است و از تمام کسانی که در این راستا گام بر می دارند باید تشکر و تقدیر به عمل آورد.

آیت الله شبیری زنجانی ضمن تقدیر از تلاش نیروهای نظامی و امنیتی برای برقراری امنیت در جامعه، گفت: بی توجهی به برخی مسائل و اعتقادات از جمله کمرنگ شدن عفاف و حجاب در جامعه دیده می شود که باید با توجه به رعایت ارزش های اخلاقی این مشکلات رفع شود.