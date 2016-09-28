دستگیری ۱۲۷ متخلف فضای مجازی درگلستان/کشف۱۵۴ پرونده توسط پلیس فتا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکیر جاویدان بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی، اظهار کرد: از مجموع ۱۲۷ متخلف فضای مجازی که در ۶ ماهه نخست امسال دستگیر شدند، ۱۰۵ نفر آنها مرد و ۲۲ نفر زن هستند.

وی افزود: ۱۶۳ فقره پرونده در حوزه پلیس فتا در ۶ ماهه نخست امسال تشکیل شد و ۱۵۴ فقره آن با کشف همراه بود که نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

فرمانده انتظامی گلستان با اشاره به آمار تصادفات ۶ ماهه نخست امسال در استان گفت: ۶۳ درصد کل تصادفات در محدوده شهرها و ۳۷ درصد تصادفات نیز در محدوده خارج از شهر رخ داده است.

جاویدان با اشاره به کشته شدگان تصادفات تصریح کرد: ۲۴ درصد در تصادفات درون شهری و ۷۶ درصد در تصادفات برون شهری جان خود را از دست دادند و در مجموع آمار ۶ ماهه نخست امسال، افزایش یا کاهشی نسبت به سال گذشته نداشته‌ایم.

وی در خصوص کشفیات مواد مخدر یادآور شد: دو تن و ۵۶۰ کیلوگرم مواد مخدر از ابتدای امسال تا کنون در استان کشف شده که نسبت به سال قبل ۱۲۴ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی استان گلستان افزود: همچنین در این مدت ۳۲ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان متلاشی شدند و ۸۱ دستگاه خودرو، ۳۶ دستگاه موتور سیکلت و ۶ قبضه اسلحه گرم از قاچاقچیان کشف و ضبط شد و در مجموع تعداد دستگیر شدگان نسبت به سال قبل ۲۳ درصد افزایش داشته است.

جاویدان تصریح کرد: از ابتدای امسال هزار و ۴۱۷ معتاد متجاهر دستگیر و تحویل اردوگاه‌های ماده ۱۵ و ۱۶ شدند که در این بخش رشد ۶۶ درصدی داشته‌ایم.

وی در خصوص آمار قاچاق کالا و جرایم اقتصادی در ۶ ماهه نخست امسال در استان گفت: در مجموع ۹ میلیارد و ۷۹۸ میلیون تومان کالای قاچاق کشف شده و ۴۶ پرونده قضایی با ارزش ۸۵ میلیارد و ۴۴۷ میلیون تومان ثبت شد.

اجرای ۱۲۴ برنامه به مناسبت هفته نیروی انتظامی در گلستان

فرمانده انتظامی گلستان با اشاره به پیش بینی ۱۲۴ برنامه در هفته نیروی انتظامی در استان، اظهار کرد: برنامه‌های بزرگداشت این هفته از ۹ مهرماه همزمان با حضور تمامی نیروها و کارکنان در نمازهای جمعه سراسر استان آغاز می‌شود.

جاویدان افزود: دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، برگزاری جلسات مختلف با نخبگان و کارشناسان اجتماعی و امنیتی، برگزاری مسابقات مختلف ورزشی، ویزیت رایگان مردم توسط تیم‌های پزشکی ناجا، برگزاری نمایشگاه‌های مختلف، افتتاح برخی از ساختمان‌ها در شهرستان‌های گنبدکاووس، مینودشت و آزادشهر و تکمیل و افتتاح یادمان شهید گمنام در ستاد فرماندهی استان از جمله مهم‌ترین برنامه‌های هفته نیروی انتظامی در گلستان است.

وی ادامه داد: همچنین حضور فرمانده، معاونان و روسای پلیس‌های تخصصی استان در دفتر ۱۹۷ در هفته بزرگداشت نیروی انتظامی از ساعت ۱۰ صبح تا اذان پیش بینی شده و مردم می‌توانند به این دفتر مراجعه کنند.

جاویدان راه‌اندازی قطار نظم، دوستی و پیشگیری را یکی دیگر از برنامه‌های هفته نیروی انتظامی در گلستان عنوان و خاطرنشان کرد: کارشناسان در حوزه‌های مختلف اجتماعی، امنیتی و ... در این قطار حضور دارند و به مردم در زمینه‌های مختلف مشاوره خواهند داد.

وی با بیان اینکه شعار هفته نیروی انتظامی «همه با هم برای امنیت و آرامش» است، گفت: این شعار مختص یک روز یا یک هفته نیست بلکه امنیت مسئله‌ای مهم و حیاتی در جامعه به شمار می‌رود که نیازمند توجه همگانی بوده و تامین و ایجاد امنیت بر عهده تمامی افراد جامعه است و البته نیروی انتظامی در حفظ امنیت در راس و محوریت قرار دارد.