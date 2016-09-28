۵ واحد صنعتی با حضور وزیر صنعت در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با سفر به شهرستان های تاکستان، البرز، قزوین و آبیک از طریق ویدئو کنفرانس ۵ واحد مهم صنعتی را افتتاح کرد.

برای افتتاح ۵ واحد صنعتی ۴۲۳ میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی صورت گرفته و برای ۶۵۰ نفر شغل ایجاد شده است.

همچنین کلنگ ساخت چهار طرح صنعتی با ۶۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری به زمین زده شد.

با بهره برداری از طرح های جدید صنعتی برای ۱۵۰۰ نفر شغل ایجاد خواهد شد.

نعمت زاده در مراسم افتتاح طرح های صنعتی در شهرستان البرز اظهارداشت: واحدهای افتتاح شده در زمینه تولید ورق های فولادی، نوارچسب پلاستیکی، انواع مواد شوینده، بطری های دارویی و غذایی، قطعات خودرو و مواد غذایی فعالیت می کنند.

وی بیان کرد: تولید ۶۰۰ میلیون قطعه بطری دارویی و غذایی با ۲۶۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری برای ۲۵۰ نفر شغل ایجاد کرده است.

نعمت زاده تصریح کرد: کارخانه فولاد تاکستان نیز با ظرفیت ۲۵۰ هزار تن با ۳۶ میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسید و برای ۹۵ نفر شغل ایجاد کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآورشد: با راه اندازی واحد قطعه سازی برای ۴۵۰ نفر شغل ایجاد شده و طرح توسعه مواد غذایی و بیسکویت نیز با تولید ۶۰ هزار تن بیسکویت در سال برای ۱۴۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

نعمت زاده گفت: با آغاز عملیات اجرایی طرح مهم تولید موتورهای سه سیلندر کم مصرف که در هر ۱۰۰ کیلومتر پنج لیتر سوخت مصرف می کند زمینه تولید ۲۵۰ هزار عدد موتور کم مصرف فراهم خواهد شد.

وی تصریح کرد: استان قزوین ظرفیت های صنعتی قابل توجهی دارد و با نگاه حمایتی می توان به اشتغال و توسعه استان کمک کرد.