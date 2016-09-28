ایران اسلامی لنگرگاه امنیت منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی چهارشنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان البرز اظهارداشت: پس از برجام شاهد برداشته شدن محدودیت ها هستیم و این روند با امیدواری در حال بهتر شدن است.

وی گفت: در دوره پسا برجام شاهد حضور هیئت های خارجی برای بررسی سرمایه گذاری در ایران هستیم و با رفع بی اعتمادی ایجاد شده توسط دشمنان بسیار امیدوار هستیم تا منطقی تر به مسائل نگاه کنند و تحت تاثیر تبلیغات سوء و غیر واقعی قرار نگیرند.

واعظی تصریح کرد: امروز اقتدار ایران اسلامی به گونه ای است که بسیاری از کشورها دیگر نمی توانند نقش ایران را در امنیت نادیده بگیرند و برای سود اقتصادی خود هم که شده بدنبال معامله با ایران هستند.

وی گفت: با اعتمادسازی ایجاد شده زمینه افزایش صادرات برای کشورمان فراهم شده و چشم انداز خوبی برای آینده ما ترسیم شده و با رفع موانع انتظار می رود رونق اقتصادی شتاب بیشتری گیرد.

واعظی با اشاره به ایجاد شبکه اینترنتی در روستاهای کشور اظهارداشت: همه باید در مسیر توسعه آموزش، سلامت و کشاورزی اقدام کنیم و در این مسیر ایجاد زیرساختهای اینترنتی ضروری است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: دولت نمی خواهد به هیچ وجه وارد مسائل حاشیه ای شود بلکه تلاش رئیس جمهور و اعضای کابینه این است که مشکلات مردم را حل کند.

واعظی گفت: در سه سال گذشته شاهد مشکلات بسیاری در کشور بوده ایم و باور داریم مردم فهیمی داریم که فریب تبلیغات را نمی خورند و به کسی که به آنها خدمت کند عشق می ورزند.

ایران لنگرگاه امنیت در منطقه است

وی اضافه کرد: به روابط خارجی خود خوش بین هستیم و امیدواریم با گشایش هایی که می شود بتوانیم به اقتصاد خود رونق بخشیم و در مسیر رضایت مردم گام برداریم.

در ادامه رضا عسگری فرماندار البرز ضمن خیرمقدم به مناسبت ورود دولت تدبیر و امید و هیات همراه به استان قزوین، گفت: هدف دولت یازدهم از سفرهای استانی بی شک دیدار با مردم، رفع موانع و تسهیل شرایط جهت رفع مشکلات در مناطق مختلف کشور است.

وی افزود: البرز قطب صنعت و کشاورزی استان قزوین است و در تولید کلزا، محصولات باغی و ذرت دارای رتبه کشوری است و با استفاده مناسب از منابع آبی در زمینه چاه های غیرمجاز کمترین مشکل را دارد.

وی اضافه کرد: زیرساخت های موجود در شهرستان البرز از جمله راه ارتباطی مناسب و گمرک موجب شده تا ضرورت ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در این شهرستان دوچندان شود.