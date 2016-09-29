لزوم ایجاد وحدت در قروه/خبرنگاران بنیان توسعه فرهنگی اند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی شامگاه چهارشنبه در نشست با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در شهرستان قروه پس از شنیدن دغدغه های موجود در حوزه فرهنگی و هنری، اظهار داشت: بیان دردهای حوزه فرهنگ و هنر و طرح موضوع در این مورد لازم است صورت گیرد چرا که گاهی اوقات با شنیدن دغدغه ها می توان به راهکاری اساسی رسید.

وی شهرستان قروه را باتوجه به شرایط خاص فرهنگی، اجتماعی و موقعیت جغرافیایی موجود، نور چشم کردستان دانست و افزود: مهمترین کار فرهنگی که لازم است در این منطقه انجام شود تلاش برای ایجاد وحدت و همبستگی ملی و دینی است.

به گفته نوش آبادی ایجاد همگرایی بین اقوام و مذاهب ایرانی، ارتباط و تعمیق روابط اجتماعی و سیاسی اهم فعالیت هایی است که می توان در راستای تقویت همگرایی مذاهب و اقوام در این شهرستان انجام داد.

وی در ادامه به اظهارات مطرح شده در خصوص مشکل اقتصادی و کمبود بودجه برای توسعه فرهنگی اشاره داشت و تصریح کرد: این معضل به صورت سراسری است و نمی توان آن را مختص یک منطقه دانست لذا نیاز است برای رفع کمبود بودجه به خودکفایی در تمامی عرصه ها برسیم که این مهم لازمه یک برنامه ریزی درست می باشد.

خودکفایی خبرنگاران

معاون حقوقی امور مجلس و استانهای وزارت ارشاد در ادامه باتوجه به مشکلات خبرنگاران شهرستان بیان کرد: خبرنگاران شهرستان قروه دارای دانش و آگاهی بسیار بالایی هستند و مسئولان این منطقه باید قدر چنین موهبتی را بدانند چرا که کمتر صاحبان خبری با چنین اندیشه والایی وجود دارند.

وی با تأکید بر لزوم بیمه نمودن تمامی خبرنگاران توسط رسانه ها، عنوان کرد: شغل خبرنگاری جزو مشاغل سخت و زیان آور است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد چرا که در کشور توسعه فرهنگی قطعاً و تنها توسط اطلاع رسانی و به کمک خبرنگاران است که شکل می گیرد.

نوش آبادی با بیان اینکه اصلاح قانون مطبوعات در دست کار است، حفظ امنیت شغلی در کنار تعهد رسانه ای به همراه فعال کردن چرخه اقتصاد نشریات را از جمله برنامه های دیگر در حوزه رسانه عنوان کرد.

وی از برنامه ریزی برای خودکفا کردن خبرنگاران به شرط حمایت در کنار از بین بردن وابستگی به دولت خبر داد و افزود: حمایت از همه نشریات و اصحاب رسانه چه موافق دولت باشند و چه مخالف در دستور کار وزارت ارشاد بوده و هست.

نگاه به الگوی مفاخر ادبی

نوش آبادی بالا بردن و نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در کشور و برقرار کردن انس با آثار مکتوب برای گردش چرخه اقتصاد صنعت چاپ را در پاسخ به نویسندگان در خصوص مشکلی که در نشر آثار خود دارند عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه نباید مشکلات مالی و ساختاری را مانع توسعه فرهنگی دانست، تصریح کرد: مفاخری که در شهرستان قروه نام و آثارشان جاوید مانده با کمترین امکانات و بدترین شرایط جاودانه شده اند لذا باید الگوی این افراد را دید و شناخت و در جهت توسعه قلم نویسندگان با ایده پردازی درست حرکت کرد.

سمن ها؛ موتور محرکه فرهنگ

معاون حقوقی امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد در جایی دیگر از سخنان خود به بحث انجمن های ادبی شهرستان پرداخت و بیان کرد: این انجمن ها موتور محرکه فرهنگ هر منطقه هستند که اگر این انجمن ها تقویت نشوند چرخ فرهنگ و هنر خواهد لنگید.

به گفته حسین نوش آبادی لازم است برای تحقق نیازهای جامعه از استعدادها و توانمندیهای نیروهای کارآمد خارج از بدنه دولت یعنی مردم بهره برد و باید مردم را محور توسعه فرهنگ و مشارکت سیاسی و فرهنگی قرار داد.

وی با تأکید بر تقویت سازمان های مردم نهاد، یادآور شد: در تمام دنیا مردم هستند که تحت حمایت دولت و حکومت ها کار می کنند و با تشکیل اقتصاد خلاق، سود بسیاری را به دست آورده اند.

نوش آبادی در ادامه گریزی هم به راه اندازی سینما در قروه داشت و فعال بودن این هنر را با رونق چرخه اقتصادی مهم دانست.

وی به پروژه های نیمه تمام هم اشاره ای داشت و از تأمین اعتبار برای تکمیل آنها خبر داد.

نوش آبادی همچنین حمایت همه جانبه وزارتخانه برای کنگره کشوری شعر عاشورایی را اعلام کرد.