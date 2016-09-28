مانور مدیریت بحران در مراکز اصلی مترو در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان فاتحی منش، دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه یک با بیان خبر فوق اظهار داشت: طی برنامه ریزی‌های انجام شده جهت اجرای مانور پدافند غیر عامل که در ایستگاه های مترو نوبنیاد و قائم (عج) و همچنین انبار نفت برگزار شد نیروهای خدمات رسان با حضور در مانور، توان عملیاتی خود را ارتقاء دادند.

وی گفت: این مانور در خصوص مدیریت بحران به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه از جمله آتش سوزی، زلزله، آبگرفتگی، حوادث انسانی و... توسط نیروهای خدمات رسان منطقه شامل ادارات برق، آب و فاضلاب، اورژانس، آتش نشانی ، شهرداری منطقه یک و... برگزار شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: تا پایان سال برای افزایش توان عملیاتی نیروها، چندین مانور مدیریت بحران در سطح منطقه یک برگزار می شود که می توان به اجرای مانور در بیمارستان شهدای تجریش اشاره کرد.

وی گفت: در جلسه فصلی ستاد مدیریت بحران در خصوص نحوه اجرای مانور در بیمارستان شهدا، همچنین بررسی فعالیتهای پیش بینی شده سازمانهای تخصصی به مناسبت فرارسیدن هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی، انجام هماهنگی های لازم در خصوص تأمین ایمنی برگزاری مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم و... بحث و تبادل نظر شد.