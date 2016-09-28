یمنی ها با موشک بالستیک جدید مزدوران سعودی را نشانه رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن شامگاه چهارشنبه یک موشک بالستیک جدید را که در داخل یمن ساخته شده است به تجمع مزدوران سعودی در پایین فرضه نهم واقع در استان صنعاء شلیک کرد.

یک منبع نظامی اعلام کرد که یگان موشکی نیروهای یمنی با یک موشک بالستیک جدید از نوع «صمود» تجمع مزدوران سعودی را نشانه رفت. بنا بر اعلام وی این موشک جدید که بزودی رونمایی خواهد شد با دقت به هدف اصابت نموده و تلفات زیادی را به نیروها و تجهیزات مزدوران سعودی وارد کرد.

منبع نظامی مذکور همچنین تصریح کرد که جزئیات این موشک بومی جدید که توسط یمنی ها ساخته شده است بزودی اعلام خواهد شد. نیروهای یمنی پیش از این نیز بارها در واکنش به حملات سعودی ها و مزدوران آنها چندین نوع از موشک های بومی از جمله «زلزال» و «قاهر» را به سمت آنان نشانه رفته اند.

رژیم سعودی با چراغ سبز آمریکا و همراهی چند کشور عربی دیگر وابسته به خود بیش از یک سال است مردم یمن را مورد بی رحمانه ترین حملات قرار داده است. در پی این تجاوز تا کنون هزاران نفر از مردم یمن شهید و زخمی و خسارات زیادی نیز به زیرساخت های این کشور وارد شده است.