بررسي طرح اجراي سيستم فدرالي در مركز و جنوب عراق به هفته آتي موكول شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، يك منبع درائتلاف عراق يكپارچه اعلام كرد: مناقشه نمايندگان پارلمان عراق درمورد پيش نويسي كه اين ائتلاف در مورد سازو كارها وتدابير براي تشكيل ايالت ارائه داد، به هفته آينده موكول شده است.

اين منبع كه خواست نامش فاش نشود، درادامه افزود: اين پيش نويس بنا به درخواست جمعي از نمايندگان هفته آينده به پارلمان ارائه مي شود.

پنجشنبه گذشته بحث و جدل هايي درپارلمان بين احزاب شيعي موافق با طرح فدرالي كردن عراق و كردها و عرب هاي اهل تسنن از سوي ديگر انجام شد.

"سيدعبدالعزيزحكيم" رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق و رئيس بزرگترين فراكسيون پارلماني اين كشور، بارديگر با تاكيد براين مسئله كه سيستم فدراليسم عراق تضميني براي جلوگيري از بازگشت ديكتاتوري است، خواستار اجراي اين طرح در مركز و جنوب عراق شد.

ازجمله مخالفان با درخواست "حكيم" ، "عدنان محمد سلمان الدليمي" رئيس جبهه التوافق ( كه اين حزب 44 كرسي درپارلمان دارد) است كه مي گويد:" هيچ توجيهي براي تشكيل مناطقي در جنوب عراق به جز طائفه گري وجود ندارد و ما با اين طرح كه شروعي براي تقسيم عراق است ، مخالفيم".