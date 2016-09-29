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۸ مهر ۱۳۹۵، ۹:۴۲

مدیرکل بنیاد مسکن اردبیل:

فروش غیرقانونی زمین از آفتهای ساخت و ساز روستایی در اردبیل است

فروش غیرقانونی زمین از آفتهای ساخت و ساز روستایی در اردبیل است

اردبیل – مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل با بیان اینکه فروش غیرقانونی زمین به یکی از آفت‌های ساخت‌وساز روستاهای این استان تبدیل شده گفت: این موضوع در روستاها به شدت نظارت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سبحانی صبح پنج‌شنبه در جلسه بررسی وضعیت ساخت‌وساز مسکن روستایی در اردبیل تصریح کرد: موارد متعددی از فروش غیرقانونی زمین توسط اهالی ساکن در روستا گزارش می‌شود.

وی افزود: به عنوان مثال موردی از فروش داشتیم که فرد در محدوده خارج از روستا به شعاع ۱۰۰ متر از روستا تفکیک کرده و به فروش رسانده بود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان با تأکید به اینکه تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان برخوردار از طرح هادی است، متذکر شد: اغلب خریدوفروش‌های به این شکل بدون استعلام انجام می‌شود.

به گفته سبحانی در ادامه ساخت‌وساز خارج از محدوده موجب می‌شود علاوه بر به هم زدن محدوده و حریم روستا، زمین‌های کشاورزی نیز از بین برود.

وی با تأکید به اینکه از گذشته قوانین این حوزه به درستی اجرا نشده و امروز شاهد مشکلات متعدد هستیم، ادامه داد: پس از این بنیاد مسکن چشم‌پوشی در امر خلاف قانون ندارد و با افراد متخلف برخورد می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان ساخت‌وساز در روستا را منوط به دو پیش‌شرط دانست و افزود: در ابتدا باید واقع شدن در محدوده روستا استعلام شود و در ادامه لازم است از دهیاری پروانه ساخت دریافت شود.

سبحانی خواستار اطلاع‌رسانی گسترده به روستاییان شد و تأکید کرد: در صورتی که امروز ساکنان روستاها حریم ساخت‌وساز را رعایت نکنند در آینده شاهد مشکلات متعدد خواهیم بود.

کد مطلب 3782261
محمد میرزایی ناطق

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