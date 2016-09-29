پیش بینی ایجاد ۲۰ هزار شغل در خوزستان/ کارکنان باید بومی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مخبر دزفولی در حاشیه آیین امضای تفاهمنامه توانمندسازی اقتصادی و محرومیت زدایی استان خوزستان، چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اساسیترین مشکل استان خوزستان اشتغال است، اظهار کرد: بر این اساس این ستاد مصمم است که در سه سال آینده با مشارکت مردمی و دستگاههای دولتی مبلغی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان در خوزستان سرمایه گذاری شود. در صورتی که این مبلغ ساماندهی شود نزدیک به ۲۰ هزار شغل در این استان ایجاد خواهد شد.
وی افزود: در صورتی که پروژههای یاران جنوبی، مارون و توپال را در اختیار این ستاد قرار دهند نزدیک به هفت هزار شغل در این استان نیز ایجاد میشود.
رئیس ستاد اجرای فرمان حضرت امام تصریح کرد: مهمترین دستوری که در جهت اشتغالزایی انجام شده این است که به هیچ وجه اجازه استفاده بیش از ۲۰ درصد از نیروهای غیربومی برای پیمانکارانی وجود نخواهد داشت و ۸۰ درصد از کارکنان هر پروژه باید بومی و از اهالی خود منطقه باشند.
مخبر دزفولی از دیگر برنامههای این ستاد در خوزستان، راهاندازی و اجرای پروژههای کوچک با مبلغی بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در نظر است که با این مبلغ، صنایع کوچک و دانشبنیان را در استان خوزستان افزایش دهیم.
وی ادامه داد: در پنج سال گذشته در شهرستانهای اندیکا و لالی با مبلغ ۱۹۰ میلیارد تومان کار بزرگی در این ۲ شهرستان انجام شد که در نظر داریم همین اقدام را در شهرستانهای حمیدیه، شعیبیه، کارون و باوی که به پیشنهاد استانداری خوزستان بودهاند، انجام دهیم.
رئیس ستاد اجرای فرمان حضرت امام گفت: با پیشنهاد استاندار خوزستان و نمایندگان مجلس، این ستاد ۲۰۰ هکتار زمین بیابان خوزستان را جهت مبارزه با پدیده ریزگردها جنگل کاری خواهد کرد.
مخبر دزفولی با اشاره به اینکه در کل کشور مشکل چهار هزار روستا را از ۳۰ درصد تا ۱۰۰ درصد برطرف شده است، اضافه کرد: فعالیتهای این ستاد عمدتا در قالب محرومیتزدایی، اقتصاد مقاومتی و اشتغال هستند که علاوه بر این موارد پروژهای عمرانی دیگری نیز انجام میشود.
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