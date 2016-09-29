تساوی تیم فوتسال الوند قم برابر نماینده هرمزگان

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم فوتسال الوند قم در آغاز مسابقات خود در دور نهایی رقابت‌های دسته برتر فوتسال نوجوانان کشور برابر نماینده هرمزگان به تساوی رسید و امیدوار به پیروزی در ۲ مسابقه آتی است.

وی افزود: تیم فوتسال الوند قم که در مسابقات دسته برتر فوتسال نوجوانان کشور حضور دارد به مرحله سوم و نهایی این مسابقات راه پیدا کرده است و برای کسب عنوان قهرمانی ۳ حریف در پیش دارد.

دبیر هیئت فوتبال استان قم گفت: در نخستین دیدار که چهارشنبه شب برگزار شد تیم الوند قم به میزبانی ساری برابر تیم یاران شهسوار بندر عباس قرار گرفت و برابر این تیم به تساوی ۳ بر۳ رسید تا در آغاز راه ۲ امتیاز از مجموع ۹ امتیاز قابل کسب در این مسابقات را از دست بدهد.

احمدی بیان داشت: نماینده قم در دومین دیدار خود در این رقابت‌ها برابر تیم شرهانی دهلران که یک بار در دور نخست برابر این تیم قرار گرفته و مغلوب شده است قرار می‌گیرد و در سومین گام نیز با تیم شهروند ساری روبرو خواهد شد.

وی عنوان کرد: الوند در دور نخست مسابقات در شازند، در دیدار اول خود ۴ بر ۲ پرشین پارس خراسان رضوی را شکست داد و سپس با آتیه سازان شازند در یک بازی جنجالی ۳ بر ۳ مساوی کرد و در ادامه ۷ بر یک صنایع گیتی پسند اصفهان را در هم کوبید.

دبیر هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: چهارمین بازی الوند با شکست ۵ بر ۲ برابر شرهانی دهلران ایلام همراه بود اما این تیم در آخرین مسابقه ۲ بر یک کلاسیک خرم آباد را شکست داد و پس از شرهانی دهلران به عنوان تیم دوم صعود کرد.

احمدی افزود: در مرحله، الوند موفق شد ۲ بر یک ثامن الحجج سبزوار را شکست دهد و در دومین بازی ۴ بر ۳ اتحاد برنای ورامین را برد و با شکست ۲ بر صفر برابر شهروند ساری به کار خود در دور دوم پایان داد و به مرحله سوم و نهایی راه یافت.