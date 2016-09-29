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۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۶

در مسابقات دسته برتر فوتسال نوجوانان کشور رخ داد؛

تساوی تیم فوتسال الوند قم برابر نماینده هرمزگان

تساوی تیم فوتسال الوند قم برابر نماینده هرمزگان

قم - دبیر هیئت فوتبال استان قم از تساوی تیم فوتسال الوند قم برابر نماینده هرمزگان در آغاز دور پایانی مسابقات دسته برتر فوتسال نوجوانان کشور خبر داد.

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم فوتسال الوند قم در آغاز مسابقات خود در دور نهایی رقابت‌های دسته برتر فوتسال نوجوانان کشور برابر نماینده هرمزگان به تساوی رسید و امیدوار به پیروزی در ۲ مسابقه آتی است.

وی افزود: تیم فوتسال الوند قم که در مسابقات دسته برتر فوتسال نوجوانان کشور حضور دارد به مرحله سوم و نهایی این مسابقات راه پیدا کرده است و برای کسب عنوان قهرمانی ۳ حریف در پیش دارد.

دبیر هیئت فوتبال استان قم گفت: در نخستین دیدار که چهارشنبه شب برگزار شد تیم الوند قم به میزبانی ساری برابر تیم یاران شهسوار بندر عباس قرار گرفت و برابر این تیم به تساوی ۳ بر۳ رسید تا در آغاز راه ۲ امتیاز از مجموع ۹ امتیاز قابل کسب در این مسابقات را از دست بدهد.

احمدی بیان داشت: نماینده قم در دومین دیدار خود در این رقابت‌ها برابر تیم شرهانی دهلران که یک بار در دور نخست برابر این تیم قرار گرفته و مغلوب شده است قرار می‌گیرد و در سومین گام نیز با تیم شهروند ساری روبرو خواهد شد.

وی عنوان کرد: الوند در دور نخست مسابقات در شازند، در دیدار اول خود ۴ بر ۲ پرشین پارس خراسان رضوی را شکست داد و سپس با آتیه سازان شازند در یک بازی جنجالی ۳ بر ۳ مساوی کرد و در ادامه ۷ بر یک صنایع گیتی پسند اصفهان را در هم کوبید.

دبیر هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: چهارمین بازی الوند با شکست ۵ بر ۲ برابر شرهانی دهلران ایلام همراه بود اما این تیم در آخرین مسابقه ۲ بر یک کلاسیک خرم آباد را شکست داد و پس از شرهانی دهلران به عنوان تیم دوم صعود کرد.

احمدی افزود: در مرحله، الوند موفق شد ۲ بر یک ثامن الحجج سبزوار را شکست دهد و در دومین بازی ۴ بر ۳ اتحاد برنای ورامین را برد و با شکست ۲ بر صفر برابر شهروند ساری به کار خود در دور دوم پایان داد و به مرحله سوم و نهایی راه یافت.

کد مطلب 3782266

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