به گزارش خبرنگار مهر، حسین شاهمرادای به عنوان سرپرست جدید مرکز رسانه‌ای شیرازه معرفی شد.

بر اساس این گزارش پس از اینکه احمد ذوعلم مدیر سابق این مرکز رسانه‌ای از این مرکز جدا شد، حسین شاهمرادی روز گذشته به عنوان سرپرست تازه این موسسه معرفی شد.

مرکز رسانه‌ای شیرازه وابسته به مجمع ناشران انقلاب اسلامی بوده و برنامه‌های خود را در زمینه برندسازی و نیز اجرای فعالیت‌های تبلیغاتی برای معرفی آثار ناشران در رسانه‌های مختلف دیداری و شنیداری به اجرا می‌رساند.

شیرازه همچنین در حال حاضر مسئولیت برگزاری چهارمین دوره مسابقه کتاب و زندگی با محوریت کتاب «رویای نیمه شب» را بر عهده دارد.

حسین شاهمرادی پیش از این به عنوان مدیر روابط عمومی مجمع ناشران انقلاب اسلامی به فعالیت مشغول بوده است.

پیش از شاهمرادی، احمد ذوعلم به مدت چهارسال عهده‌دار مدیریت مجموعه شیرازه بود.