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۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۳

هواشناسی البرز پیش‌بینی کرد:

بارش برف در ارتفاعات البرز/احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها

بارش برف در ارتفاعات البرز/احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها

کرج - هواشناسی استان البرز برای ارتفاعات استان بارش برف خفیف و احتمال آب‌گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه ها را پیش‌بینی کرد.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: سامانه بارشی که وارد کشور شده بعدازظهر روز گذشته موجب افزایش ابر، رگبار باران و رعد و برق در ارتفاعات استان شده است.

وی با تاکید بر اینکه از بعدازظهر جمعه، دامنه بارش کل استان را فرا می گیرد، گفت: از اواخر وقت جمعه و روز شنبه آب‌گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه ها دور از انتظار نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز توصیه کرد: برای جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی، تمهیدات و اقدامات لازم از سوی متولیان امر انجام شود.

اعلام وضعیت جوی محور چالوس

رحمانیان اضافه کرد: روز جمعه ضمن کاهش نسبی دما احتمال بارش برف خفیف در ارتفاعات البرز مرکزی وجود دارد بنابراین عشایر ساکن در این مناطق لازم است تمهیدات مناسب را برای جلوگیری از خسارت انجام دهند.

وی در ادامه وضعیت جوی محور چالوس را قسمتی ابری همراه با افزایش ابر و باد شدید اعلام کرد و گفت: ماکزیمم سرعت باد در این محور ۶۱ کیلومتر بر ساعت است.

کد مطلب 3782303

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