به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور طی اخطاریه ای اعلام کرد: طی روزهای پنجشنبه و جمعه، رگبار باران، گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید و آبگرفتگی معابر عمومی و احتمال سیلابی شدن رودخانه ها و مسیلها برای مناطق ذیل پیش بینی می شود:

پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۸: شرق گیلان ( بتدریج بارندگی بطور موقت تا صبح جمعه کاهش می یابد)، مازندران، گلستان و خراسان شمالی.

جمعه ۱۳۹۵/۰۷/۰۹: اردبیل، گیلان و غرب مازندران.

بنا بر همین گزارش، در این مدت جاده های کوهستانی در استانهای گیلان، اردبیل، مازندران و سپس گلستان مه آلود خواهد بود و کاهش شدید دید افقی می تواند سبب اختلال در حمل و نقل جاده ای شود.

سازمان هواشناسی در ادامه این اخطاریه می افزاید: در روز جمعه ضمن کاهش نسبی دما احتمال بارش برف خفیف در دامنه های مرتفع شمالی سبلان در اردبیل و ارتفاعات البرز مرکزی وجود دارد و بنابراین عشایر ساکن در این مناطق لازم است تمهیدات مناسب را برای جلوگیری از خسارت به عمل بیاورند. از این رو توصیه می شود با توجه به شرایط ذکر شده در مناطق فوق، اقدامات ایمنی لازم جهت جلوگیری از خسارات احتمالی به عمل آید.