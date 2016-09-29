به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار سرعین شامگاه چهارشنبه در این مراسم تاکید کرد که ظرفیت های موجود در بخش گردشگری، این استان را به مهمترین اهداف گردشگری کشور تبدیل کرده اما هنوز نتواسته ایم این صنعت را در استان اقتصادی کنیم.

عاطف ناصری ضرورت بهره گیری از توانمندی های گردشگری را مورد تاکید قرار داد و افزود: در کمتر از یک کیلومتذ ۱۱ چشمه آبگرم معدنی با دبی ۱۵۰ لیتر در ثانیه و در دما و خواص متفاوت در سرعین وجود دارد که این امتیاز طبیعی در هیچ جای دنیا وجود ندارد.

وی با بیان اینکه باید با تدبیر لازم از این ظرفیت به بهترین نحو استفاده کنیم؛ تصریح کرد: ورود سالانه هفت الی هشت میلیون گردشگر به سرعین با توجه به تعداد جمعیت بومی نیز از نکاتی است که در دنیا وجود ندارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار سرعین با اشاره به جمعیت پنج هزار نفری این شهرستان گردشگری یادآور شد: در واقع سرعین ۲۵ برابر جمعیت واقعی خود گردشگر پذیرش می کند که بی سابقه است.

وی با بیان اینکه روزانه ۱۰۰ هزار گردشگر در سرعین پذیرش و ارائه خدمات می شود، متذکر شد: اگر ۲۵ برابر جمعیت ساکن مشهد گردشگر وارد شود جمعیت این شهر به ۹۰ میلیون نفر می رسد که حتی نمی توان این تعداد را اسکان داد.

ناصری ارائه خدمات به گردشگران سرعین را نیز بسیار سخت ارزیابی کرد و عنوان کرد: اینها نشان می دهد که فعالان گردشگری استان و سرعین زحمات زیادی برای رضایتمندی گردشگران می کشند با این جود نیازمند تعامل سایر نهادها هستند.