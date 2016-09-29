مسئولان انتظامی خوزستان با مردم دیدار می کنند

سرهنگ علی شوهانی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به نظرات، انتقادات، دیدگاه ها و مشکلات مردمی در خصوص عملکرد پلیس، سردار محمدرضا اسحاقی فرمانده انتظامی خوزستان، سرهنگ سید محمد صالحی جانشین فرمانده و سرهنگ علی اصغر امیری معاون هماهنگ کننده استان به همراه جمعی از معاونان و روسای پلیس های تخصصی، به مناسبت هفته ناجا با حضور در دفتر نظارت همگانی ۱۹۷به صورت حضوری و تلفنی به مشکلات انتظامی شهروندان رسیدگی می کنند.

وی افزود: این دیدارها از روز شنبه ۱۰ مهرماه پنجشنبه ۱۵ مهرماه جاری به مدت یک هفته از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح واقع در بلوار گلستان جنب صدا وسیمای مرکز خوزستان، ساختمان معاونت اجتماعی، دفتر نظارت همگانی ۱۹۷ برگزار می شود.

رئیس پلیس بازرسی فرماندهی انتظامی خوستان در پایان بیان کرد: شهروندان می توانند با مراجعه حضوری به آدرس فوق و یا تماس تلفنی با شماره تلفن ۱۹۷، مشکلات انتظامی خود را با مسئولان مربوطه در میان گذاشته و پاسخ لازم را دریافت کنند.