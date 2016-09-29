پاسداری از قرآن و عترت امانتداری در قبال ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا موذن صبح پنج شنبه در خلال آغاز مسابقات قرآن اوقاف و امور خیریه استان سمنان در امامزاده یحیی(ع) سمنان، ضمن بیان اینکه قرآن و عترت دوگوهر گرانبها و یادگارانی گرانقدر از پیامبر (ص) هستند، ابراز داشت: امروز باید دانست که آیا همان‌قدر که برای قرآن کریم، توسعه و ترویج آن فعالیت های متنوع را در دستور کار خود قرار داده ایم، به همان اندازه نیز برای اشاعه و ترویج شناساندن سیره اهل بیت(ع) به خصوص در بین جوانان کوشیده ایم؟

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری جوانان ما مورد هجمه فرهنگی و عقیدتی دشمنان اسلام هستند لذا باید بیش از گذشته هوشیار بود و در این راه قطعا قرآن کریم و تمسک به اهل بیت(ع) بزرگترین سلاح به حساب می آیند.

این کارشناس مسائل دینی با بیان اینکه امروز اگر می‌خواهیم امانت‌دار خوبی برای رسول گرامی اسلام (ص) باشیم و قرآن کریم و عترت ایشان را توأمان با یکدیگر پاس بداریم، ابراز داشت: تفکرات تکفیری امروز در منطقه به خصوص آنهایی که توسط رژیم آل سعود و وهابیت تغذیه می شوند به دنبال جدایی عترت و قرآن هستند اما حضرت محمد(ص) در حدیث ثقلین تکلیف را برای همه مسلمانان روشن می سازند.

موذن به بیان اینکه تکفیری‌ها به کفر ورزیدن عادت کرده اند، گفت : باید قرآن و اهل‌بیت (ع) را کنار هم قرار دهیم و به هر دو توجه کنیم تا بتوانیم در راه سعادت موفق عمل کرده و سربلند بیرون آئیم و این مهم نکته ای است که در گروهک های تکفیری به چشم نمی خورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از مسئولان اجرایی مسابقات قرآن اوقاف استان سمنان، گفت: رقابت های قرآنی باعث اشاعه و ترویج فرهنگ تلاوت آیات نور در بین اقشار مختلف جامعه به خصوص جوانان می شود.

این مدرس حوزه علمیه قم همچنین گفت: ترویج قرآن کریم همان چیزی است که امروز به خصوص برای نسل جوان جامعه به آن نیازمندیم.

موذن همچنین یاد شهدای گرانقدر را نیز گرامیداشت و بیان داشت: شهدا برای بپا داشتن پرچم اسلام، قرآن، ولایت فقیه و دفاع از کیان ایران اسلامی جان خود را فدا کردند و بهترین راه قدردانی از آنها دنباله روی از راهشان است.