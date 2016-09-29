ضرورت ارتقای آگاهی عمومی از ظرفیت های گردشگری استان سمنان

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- پیمان روح‌پرور: سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد ۲۷سپتامبر را به عنوان روز جهانی گردشگری با هدف بالابردن سطح آگاهی عمومی در مورد نقش گردشگری در جامعه جهانی و نشان دادن چگونگی تاثیر گردشگری بر ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان برگزیده است.

در استان سمنان به همت نهادها، مدیران دستگاه های اجرای، همراهی مردم و مشارکت بخش خصوصی تلاش‌های بسیاری برای تحقق این آرمان یعنی تبدیل شدن استان به مقصد گردشکری صورت گرفت برگزاری جشنواره هایی مانند جشنواره گردشگری فولکلور البرزنشینان در سمنان، جشنواره گردشگری ایل سنگسر در مهدیشهر، جشنواره گردشگری زاغ بور در شاهرود، جشنواره پسته در دامغان و ... با استقبال گردشگران بسیاری مواجه شد و این حاکی از آن است که این استان از ظرفیت بالایی برای بهره مندی از زیرساخت های گردشگری برخوردار است.

با توجه به شعار سال «گردشگری برای همه و همه برای گردشگری» در حالی به استقبال روز جهانی گردشگری خواهیم رفت که همه بخش‌ها اعم از مسئولان دولتی و خصوصی باید به فراهم آوردن زیرساخت در راستای حضور همه اقشار مردم در گردشگری توجه کنند و معتقدیم گردشگر نباید به دلیل معلولیت و ناتوانی از حضور در مجموعه های گردشگری استان محروم بماند بلکه باید در راستای تسهیل مطالبه این بخش از جامعه یعنی تهیه امکانات مورد نیاز رفت و آمد معلولان ساعی بود.

یکی از طرح هایی که می تواند در راستای تسهیل استفاده از معلولان از خدمات گردشگری کمک کند، ورود تشکل‌های میراث فرهنگی در اجرای تورهای گردشگری مخصوص قشر ناتوان جامعه مانند سالمندان و افراد تحت تکلف بهزیستی است که با تحقق این هدف این بخش از جامعه نیز از خدمات گردشگری بهره‌مند خواهند شد.

استان سمنان به علت بین الحرمین بودن یعنی واقع شدن بین حرم حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) و شاهراه بود مسیر غرب شرق و شمال جنوب از نظر تردد دارای بالاترین میزان تردد در محورهای کشور محسوب می شود و همچنین وجود دو شهر بسطام و شهمیرزاد به عنوان شهرهای نمونه کشوری مستعد پذیرای مسافران و گردشگران بی شماری است لذا با توجه به این امر می توان زیرساخت دسترسی معلولان به مجموعه های گردشگری را در ابتدای امر با این دو شهر آغاز کرد و در صورت موفقیت طرح در سایر شهرها کار را ادامه داد.

دیگر پیشنهاد مطرح شده در راستای تحقق تبدیل شدن استان به مقصد گردشگری ایجاد کمپین های مردمی و خیرخواهانه با هدف دسترسی همگانی به گردشگری و گسترش آن در شبکه های اجتماعی است که این امر می تواند تاثیر بسزایی در این حوزه ایفا کند.

در نهایت باید چشم انتظار آینده بود تا ظرفیت ها و پتانسیل های گردشگری در استان سمنان بیش از گذشته به مردم شناسانده شود امروزه خوشبختانه در این زمینه گام های اساسی فراوانی برداشته شده که گردشگری الکترونیکی و امکانات آن در زمره این موارد است.

در حال حاضر کمتر کسی است که در استان، نام گردشگری الکترونیکی، شهر نمونه گردشگری، نرم افزارهای گردشگری، آپ های سیستم عامل‌های مختلف فعال در حوزه توریسم را نشناسد لذا مجموع این موارد آینده ای روشن را برای استان سمنان رقم می زند چرا که امروزه گردشگری در استان سمنان به دلیل خشکسالی های متعدد، جای کشاورزی را در سه ضلعی توسعه، شامل کشاورزی، صنعت و معدن را گرفته و در این بین ارتقای آگاهی مردم استان نسبت به ظرفیت های آن ضروری است.

اما در این بین باید گفت اگر می خواهیم گردشگران را به استان سمنان جذب کنیم ابتدا باید استان را به خود مردم محلی بشناسانیم و سپس توقع حضور مستمر گردشگران را داشته باشیم.

زمانی که نیل آرمسترانگ برای نخستین گام بر کره ماه آماده می شد تا تاریخ را رقم بزند پس از بیان جمله تاریخی« این گامی کوچک برای جهش های بزرگ علمی جهان است » به خبرنگاران گفت: ما برای کشف ماه به این کره سفر کردیم اما تازه فهیمیدم که امروز زمین را شناخته ایم در استان نیز اینگونه است شاید به جای اینکه به استان های دیگر سفر کنیم ابتدا باید سرزمین خودمان را بشناسیم.