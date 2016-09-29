نقشه گردشگری استان اردبیل رونمایی شد/ جانمایی ۱۸۴۲ نقطه جغرافیایی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل شامگاه چهارشنبه در این مراسم تاکید کرد: تهیه نقشه های گردشگری در راستای طرح توسعه این حوزه در استان تدوین شده است.

کریم حاجی زاده با بیان اینکه تدوین این نقشه های گردشگری با مشارکت دانشگاه محقق اردبیلی صورت گرفته است، تصریح کرد: در مجموع ۱۱ نقشه از حوزه گردشگری استان تهیه و تدوین شده که از این تعداد یک نقشه کلی استان بوده و ۱۰ نقشه نیز به معرفی شهرستان های ۱۰گانه استان اختصاص دارد.

وی با اشاره به جانمایی هزار و ۸۴۲ مختصات جغرافیایی در نقشه گردشگری استان متذکر شد: این نقشه شامل جاذبه های گردشگری، مراکز اقامتی، تفرجگاه ها، مجتمع های خدماتی و پذیرایی، پمپ های بنزین و... استان و شهرستان ها است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان این مهم را در توسعه گردشگری منطقه بسیار موثر ارزیابی کرد و بیان داشت: در کنار نقشه های گردشگری، فیلم ظرفیت های گردشگری تمام شهرستان های استان نیز تهیه شده است.

وی با اشاره به قابلیت های منحصر به فرد گردشگری در این استان تاکید کرد که تمام شهرستان های استان اردبیل دارای توانمندی بالقوه و بالفعل در صنعت گردشگری بوده و بی شک با برنامه ریزی و تدبیر مناسب و نیز سرمایه گذاری لازم می توان این مناطق را به گردشگری اقتصادی تبدیل کرد.

حاجی زاده یکی از مهمترین مزیت های این طرح ها را توسعه سرمایه گذاری در مناطق گردشگری استان برشمرد و متذکر شد: تلاش می کنیم با ورود تخصصی به حوزه برنامه ریزی قابلیت های سرمایه گذاری در این حوزه را ارتقا دهیم.

وی با اشاره به سه مولفه مهم بازارسازی، بازاریابی و بازار داری در بحث گردشگری عنوان کرد: معرفی حوزه های گردشگری وظیفه دولت بوده که در این استان براساس توان اعتباری تلاش می شود به نحو شایسته و تاثیرگذار اقداماتی صورت گیرد که تدوین نقشه گردشگری استان و شهرستان ها در این راستا است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان بازاریابی و بازارداری را جزو وظایف بخش خصوصی برشمرد و اضافه کرد: در این حوزه به دلیل عدم وجود نیروهای متخصص لازم با کمبودهایی روبرو هستیم.