۹۵۵ پروژه در روستاهای استان قزوین اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی، روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان که با حضور رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت برگزار شد اظهارداشت: بر اساس آخرین آمار از وضعیت اشتغال استان از ابتدای امسال تا کنون ۶ هزار و ۷۰۰ مورد اشتغال در سامانه رصد ثبت شده که ۴ هزار و ۸۰۰ بیمه تامین اجتماعی جدید ایجاد شده است.

وی افزود: درآمد سالانه مالیاتی استان قزوین ۱ هزار و ۸۰ میلیارد تومان است که بیانگر فعالیت و پویایی و رونق اقتصاد قزوین است.

استاندار قزوین تصریح کرد: احساس گشایش در دوران پسابرجام برای واحد های صنعتی استان به شکل مشخصی درک شده البته شاید همه مردم این گشایش را متوجه نشوند ولی صنعت آثار برجام را درک کرده است.

رشد ۱۱ درصدی صادرات استان

همتی گفت: افزایش ۱۱ درصدی رشد صادارت در ۶ ماه نخست امسال تاثیر رفع تحریم ها بر صنعت استان قزوین را مشخص می کند.

وی با اشاره به افزایش تولید گندم و جو در قزوین بیان کرد: امسال ۲۶۰ هزار تن تولید گندم و۱۲۰ هزار تن تولید جو در استان قزوین محقق شد که آمار بسیار خوبی در حوزه کشاورزی است.

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: در استان قزوین تاکنون ۲۰ هزار هکتار آبیاری نوین اجرا شده بود که در این دولت نیز ۵ هزار هکتار دیگر به این میزان افزوده شده است.

همتی از مذاکره با بانک ها و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در قزوین خبر داد و تصریح کرد: با حمایت دولت و صندوق توسعه ملی امیدواریم بتوانیم مسئله کشاورزی و آب قزوین را حل کنیم اما اگر منتظر اعتبارات عادی باشیم تحقق این امر بیش اتز ۳۰ سال زمان می خواهد.

وی یادآورشد: محصولات کشاورزی قزوین تامین کننده بخش زیادی از نیاز غذایی کشور را تامین می کند و این ظرفیت در صورت تامین اعتبار لازم تا سه برابر قابل افزایش است.

نگران بیابانی شدن اراضی کشاورزی استان هستیم

همتی گفت: ۱۰۰ هزار هکتار بیابان در استان ایجاد شده و در صورت بی توجهی به آن بزودی یک کانون بزرگ تولید ریزگرد در نزدیکی پایتخت شکل خواهد گرفت که بحران زاست.

استاندار قزوین بیان کرد:۱۲۵۰ میلیارد درآمد مالیاتی استان به خزانه ملی واریز می شود اما اعتبارات استانی ما بسیار کمتر از نیاز استان قزوین است و باید عدالت توزیع اعتباری به تناسب شرایط و درآمد استان قزوین در نظر گرفته شود.

همتی افزود: در ابتدای سال ۹۲ حدود ۶۵ درصد از خانوارهای روستایی قزوین به شبکه گازرسانی متصل بودند که این آمار در پایان سال گذشته به ۷۸ درصد رسیده است و امیدواریم با برنامه ریزی انجام شده تا پایان دولت بیش از ۹۰ درصد از خانوارهای روستایی از تسهیلات گازر برخوردار شوند.

وی به تحویل بیش از ۲۳ هزار واحد مسکن مهر در قزوین اشاره کرد و افزود: ۴۰ هزار واحد مسکن مهر با پیشرفت ۴۰ درصدی در آغاز فعالیت دولت به ما تحویل شد که بعد از گذشت ۳ سال از ابتدای دولت بخش قابل توجهی از این پروژه ها تکمیل و به مردم تحویل شده است.

استاندار قزوین از کاهش ۱۲ درصدی تلفات جاده ای در قزوین هم خبر داد و تاکید کرد: تصادفات جاده ای در قزوین نیز۲۶ درصد کاهش یافته که بخش قابل توجهی از این آمار ناشی از ایمن سازی راه ها در این استان است.

وی اظهارداشت: در صنعت شاهد رشد ۷.۷ درصدی سرمایه گذاری هستیم و در یک سال اخیر هم ۴۵۱ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی محقق شده است.

همتی با بیان توجه جدی دولت به مناطق روستای بیان کرد: توسط دهیاری ها یک هزار و ۵۸۵ پروژه عمرانی و خدماتی اجرایی شده است.

و گفتک همچنین در این دولت ۹۵۵ پروژه مهم با اعتباری بالغ بر ۲۴۳ میلیارد تومان در مناطق روستایی و دورافتاده اجرا شده که چهره مناطق را تغییر داده است.