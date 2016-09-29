وزش باد و سردی هوا زنجان را فرا می گیرد

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: احتمال بارش‌ پراکنده باران از فردا بعد از ظهر نیز در برخی از نقاط استان زنجان حاکم است.

وی از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان خبر داد و گفت: سرعت وزش باد ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر خواهد بود و از شهروندان درخواست می شود از تردد در محدوده ساختمان های نیمه کاره و درختان فرسوده خود داری کنند.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان با اشاره وضعیت دمای استان زنجان طی چند روز آینده، افزود: دمای استان زنجان تا روز یکشنبه ۵ الی ۸ درجه سانتیگراد سرد می شود.

یاغموری به گرمترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کردو گفت: در این میان زنجان و قیدار با ۹ درجه سانتیگراد سردترین و ماهنشان با ۳۲ درجه گرمترین مناطق استان بودند.

وی دمای فعلی زنجان را ۱۶ درجه سانتیگراد عنوان کردو افزود: دمای فعلی زنجان نسبت به دیروز دو درجه سرد شده است و از کشاورزان در خواست می شود برای جلوگیری از سرما زدگی محصولات تمهیدات لازم را داشته باشند.