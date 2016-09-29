هیچگاه از واژه «تروریسم اسلامی» استفاده نمی کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته با حضور در استودیو این خبرگزاری به سوالات خبرنگاران در خصوص مسائل مختلف پاسخ داد.

وی در بخشی از نشست خبری خود و در پاسخ به سوال یکی از حضار در جلسه در مورد چرایی عدم استفاده از واژه تروریسم اسلامی توسط رئیس جمهوری آمریکا، از این تصمیم خود دفاع کرد.

اوباما گفت که هیچ ارتباط مذهبی میان اسلام و آن دسته از قاتلین که مردم را می کشند وجود ندارد.

وی با اشاره به گروه های تروریستی نظیر داعش و القاعده گفت: اینها کسانی هستند که کودکان را می کشند، مسلمانان را می کشند و برده جنسی اختیار می کنند. هیچ اصول مذهبی کارهای آنها را تایید نمی کند.

رئیس جمهور آمریکا همچنین در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مراقب است تا هیچگاه از واژه تروریسم اسلامی استفاده نکند، گفت که وی این «آدم کش ها» را با یک میلیارد مسلمانی که در سرتاسر جهان از جمله آمریکا زندگی می کنند یکی نمی داند.

اوباما بیان کرد: چیزی که من از نشستن پای صحبت خانواده های مسلمانان چه در آمریکا و چه خارج از مرزهای این کشور آموختم این است زمانی که شما این سازمان ها را تروریست اسلامی خطاب می کنید، این کلام شما شنیده می شود و به عنوان یک پیام به دست دوستان و متحدین ما در سرتاسر جهان می رسد و برداشت آنها این می شود که اسلام یعنی تروریسم.