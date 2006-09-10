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۱۹ شهریور ۱۳۸۵، ۱۴:۲۷

در جمع خبرنگاران عنوان شد:

احداث تونل زمان در تخت جمشيد

احداث تونل زمان در تخت جمشيد

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و ميراث فرهنگي استان فارس گفت: به منظور آشنايي بيشتر مردم با تاريخ ايران و تخت جمشيد ، تونل زمان قبل از صفحه اصلي تخت جمشيد احداث خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در شيراز ، هاشم رباني در جمع خبرنگاران افزود: تونل زمان در تخت جمشيد با سازه هاي سيك و چادر احداث خواهد شد .

وي با بيان اينكه اين تونل براي نوروز 86 به بهره برداري خواهد رسيد افزود: در اين طرح سالني براي نمايش فيلم و عكسهاي تخت جمشيد از ابتدا تاكنون در نظر گرفته شده است .

رباني خاطر نشان كرد : تونل زمان در تخت جمشيد تاريخ را بطور خلاصه براي بازديدكنندگان شرح مي دهد .

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان فارس از ديگر برنامه هاي اين سازمان به تغييرات اساسي در نورپردازي آثار باستاني اشاره كرد و افزود: نورپردازي آثار تاريخي موجود در سطح استان فارس از نظر علمي مناسب نيست كه براي اين موضوع نيز تغييرات مناسبي ايجاد كه تا پايان سال جاري عملي خواهد شد.

کد مطلب 378243

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