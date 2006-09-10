احداث تونل زمان در تخت جمشيد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در شيراز ، هاشم رباني در جمع خبرنگاران افزود: تونل زمان در تخت جمشيد با سازه هاي سيك و چادر احداث خواهد شد .

وي با بيان اينكه اين تونل براي نوروز 86 به بهره برداري خواهد رسيد افزود: در اين طرح سالني براي نمايش فيلم و عكسهاي تخت جمشيد از ابتدا تاكنون در نظر گرفته شده است .

رباني خاطر نشان كرد : تونل زمان در تخت جمشيد تاريخ را بطور خلاصه براي بازديدكنندگان شرح مي دهد .

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان فارس از ديگر برنامه هاي اين سازمان به تغييرات اساسي در نورپردازي آثار باستاني اشاره كرد و افزود: نورپردازي آثار تاريخي موجود در سطح استان فارس از نظر علمي مناسب نيست كه براي اين موضوع نيز تغييرات مناسبي ايجاد كه تا پايان سال جاري عملي خواهد شد.