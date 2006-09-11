كلاس هاي قبل از المپياد براي دانش آموزان چندان جدي نيست

يك محقق و پژوهشگر مسائل آموزشي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، درباره تاثير دوره هاي قبل و بعد از المييادهاي گوناگون ملي و بين المللي ، افزود: تاثير كلاس هاي قبل از اين آزمون ها چندان مشخص نيست اما تعداد زيادي از دانش آموزان به دلائل متفاوت جذب آن مي شوند.

دكتر عليرضا شريفي تاكيد كرد: تاثير دوره هاي پس از المپياد ها روشن تر و برجسته تراز دوره هاي قبل از المپياد به نظر مي آيد.

عضو گروه پژوهشي جامعه شناسي خانواده پژوهشگاه تعليم و تربيت ، وجود كلاس هاي فوق برنامه و خدمات رساني هاي موثر اين دوره را دليل مهمي در جداشدن اين دوره آموزشي از دوران عادي دوران مدرسه دانست.

وي با مطرح نمودن ضعف هاي مربوط به دوره هاي قبل ازالمپياد در رشته هاي درسي متفاوت خاطرنشان ساخت: تشكيل انجمن هايي كه قهرمانان المپياد هاي گوناگون بتوانند در آن به تدريس بپردازند مي تواند بسياري از مشكلات اين دوره را حل كند.

شريفي با تاكيد بر اينكه ضعف هاي ناشي از روش هاي تدريس را نيز مي توان با تشكيل تعدادي از كلاس هاي ويژه براي اين افراد حل كرد ، ياد آور شد: به كارگيري نخبگان المپيادي در مناطق مختلف آموزش و پرورش مي تواند در بالا بردن سطح علمي دانش آموزان تاثيرگذار باشد.