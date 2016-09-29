کردها مدافعان واقعی فرهنگ و هنر ایران اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی ظهر امروز پنج شنبه در نشست اصحاب فرهنگ و هنر با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: مردم کردستان علاوه بر اینکه مرزدارانی غیور هستند، بلکه در راستای دفاع از فرهنگ و هنر ایران اسلامی نیز پیشگام بودند.

وی ادامه داد: کردستان به دلیل غنای بالای فرهنگی و هنری در طول تاریخ همواره از فرهنگ و هنر ایران زمین دفاع کرده است و امروز باید از این ظرفیت ها به بهترین شکل ممکن بهره برداری شود.

استاندار کردستان بیان کرد: دولت تدبیر و امید در راستای حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری در استان کردستان از تمامی ظرفیت های در اختیار خود استفاده کرده است و انتظار می رود که این روند ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه کردستان در حوزه فرهنگ و هنر می توان نقش مهمی در توسعه کشور داشته باشد، افزود: انتظار می رود که دولت در این راستا نقش کردستان را مشخص کند.

زاهدی در بخش دیگری در سخنان خود با اشاره به حمایت های صورت گرفته از اصحاب فرهنگ و هنر در استان کردستان، یادآور شد: خوشبختانه امروز هنرمندان تعامل خوبی با دولت دارند و این مایه خوشبختی است.

وی گفت: در جریان عمر اندک دولت تدبیر و امید در استان کردستان چندین جشنواره تعطیل شده در دولت قبلی مجدد راه اندازی شده است و این روند در استان کردستان به صورت حدی دنبال می شود.