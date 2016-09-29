به گزارش خبرنگار مهر، مروت طاهری کلانی پیش از ظهر پنجشنبه در نخستین کنگره ملی دانشجویی طب سنتی و سرطان که در علامه طباطبایی خرم آباد برگزار شد، با اشاره به اینکه طب سنتی می تواند به عنوان طب مکمل به کمک طب امروزی بیاید، اظهار داشت: طب امروز ما ادامه همان طب سنتی بوده لذا نباید طب سنتی و طب مدرن را از یکدیگر جدا کرد.

فعالیت ۹ دانشکده و چهار مرکز تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

وی افزود: طی سالیان متمادی ممکن است دست هایی برای جدا کردن دو طب سنتی و مدرن در کار بوده باشد درحالی که تلفیق این دو می تواند موجب پیشگیری و درمان بیماری ها شود.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان به وجود ۹ دانشکده و چهار مرکز تحقیقاتی در این دانشگاه اشاره کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی لرستان دارای دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، مامایی، بهداشت، پیراپزشکی و ... بوده که در برخی شهرستان ها نیز دارای مراکز اقماری است.

طاهری افزود: مراکز اقماری دانشگاه علوم پزشکی لرستان در شهرستان های پلدختر، الیگودرز، بروجرد فعال بوده و در شهرستان دورود نیز یکسری دانشکده ها و مجتمع های عالی سلامت فعال بوده که دانشجویان زیادی در این دانشکده ها مشغول تحصیل هستند.

وی با اشاره به اینکه روند فعالیت دانشجویی هم در بحث آموزش و هم پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی لرستان مثبت است، عنوان کرد: چندی پیش دانشجویان علوم پزشکی لرستان در المپیاد علمی موفق به کسب مدال طلا و دیپلم افتخار شدند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان به فعالیت های تحقیقاتی این دانشگاه اشاره کرد و بیان داشت: در دانشگاه علوم پزشکی لرستان مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، هپاتیت، بهداشت تغذیه و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت وجود داشته که هر کدام از این مراکز تحقیقاتی موفقیت های خوبی داشته اند.

اولین محصول مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی لرستان وارد بازار می شود

طاهری با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی لرستان مجوز سومین دوره دانشجویی PhD پژوهشی را در مرکز تحقیقات گیاهان دارویی کسب کرده است، افزود: مرکز تحقیقات گیاهان دارویی این دانشگاه از بین مراکز تحقیقات بیشمار موجود رتبه ۱۳ کشور را کسب کرده است.

وی اضافه کرد: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان رتبه خود را در بین دانشگاه های تیپ دو کشور که حدود ۲۵ دانشگاه هستند ارتقاء داده است و دانشجویان ما به سمت تحقیقات کاربردی سوق داده شده اند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه لرستان پتانسیل های زیادی در حوزه گیاهان دارویی دارد، تصریح کرد: اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان اکثر کارهای تحقیقاتی خود را مرتبط با مراکز تحقیقاتی دانشگاه انجام می دهند همچنین دانشجویان زیادی در حوزه گیاهان دارویی مشغول پژوهش هستند.

طاهری با ابراز رضایت از اینکه از بین حدود ۵۵ دانشگاه کشور دانشگاه علوم پزشکی لرستان رتبه ۲۰ را دارد، افزود: البته انتظار داریم رتبه دانشگاه علوم پزشکی در حوزه تحقیقات و فناوری بهتر شود.

وی گفت: مطابق آخرین اعلام معاونت تحقیقات و فناوری وزارتخانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان از نظر شاخص اچ ایندکس (h-index) رتبه ۱۶ را در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور کسب کرده که این امر نشان می دهد کیفیت فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی این دانشگاه نسبتا خوب است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان افزود: هدف دانشگاه علوم پزشکی لرستان این است که با کیفی کردن تحقیقات خود تعداد اعضاء هئیت علمی این دانشگاه را افزایش داده و تعداد آن ها را به حدود ۶۰ عضو هئیت علمی برساند.

طاهری با اشاره به اینکه در مرکز رشد و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان مراحل تولید چندین فرآورده و داروی گیاهی در حال اجراست، اضافه کرد: امیدواریم تا اواخر اسفند امسال یا اوایل سال ۹۶ بتوانیم اولین محصولات تولیدی دانشگاه علوم پزشکی لرستان را وارد بازار دارویی ایران کنیم.