قرارگاه سیدالشهدا در اوقاف قم تشکیل شد/ تجمع بزرگ لبیک یا حسین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مقدم پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه برگزاری مراسم عزاداری ابا عبدالله(ع) یکی از مهم ترین نیت های موقوفات در سراسر کشور است، اظهار داشت: در استان قم نیز بیشترین موقوفات در تعزیه خوانی، روضه خوانی و عزاداری سیدالشهدا(ع) وقف شده اند.

وی گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه قرارگاهی برای اجرای طرح بصیرت عاشورایی و در راستای اجرای نیت واقفان و تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی با نام سیدالشهدا(ع) در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تشکیل داده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به برنامه های مختلف در بقاع متبرکه در ایام محرم، افزود: اعزام مبلغ یکی از مهم ترین برنامه طرح بصیرت عاشواریی است و در این راستا از ۷۰ مبلغ اوقاف استفاده می کنیم.

وی برپایی خیمه های معرفت و حضور مبلغان متخصص در ندامتگاه استان را بخشی از برنامه های این طرح برشمرد و گفت: در سالروز ورود کاروان سیدالشهدا(ع) به صحرای کربلا تجمع بزرگ لبیک یا حسین(ع) همچون سالهای گذشته در روز دوم محرم در امامزاده ابراهیم(ع) برگزار می شود.

حجت الاسلام حسینی مقدم همچنین از اجرای ویژه برنامه رهروان زینبی خبر داد و افزود: این برنامه با حضور بانوان استان در امامزاده علی بن جعفر(ع) در روز دوازدهم ماه محرم برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: همایش شیرخوارگان حسینی در امام زاده های شاخص و همچنین برنامه «اهلی من العسل» با همکاری آموزش و پروش استان در امامزاده جعفر شهید(ع) برگزار خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم اقامه نماز ظهر تاسوعا و عاشورا در امامزادگان، اطعام عزاداران حسینی، برپایی ایستگاه های صلواتی، اعزام مبلغ به مدارس و برنامه های تبلیغی را از دیگر برنامه های اوقاف در این ایام نام برد.