به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه دست ساخته‌های صدفی محسن قاضی مرادی با عنوان «دریایی‌ها بر سینه خشک دیوار» تا ۱۳ مهر در نگارخانه میرمیران خانه هنرمندان ایران دایر است.

این نمایشگاه حاصل سال‌ها فعالیت محسن قاضی مرادی روی صدف‌هایی است که وی از سواحل خلیج فارس جمع‌آوری کرده و با شکل دادن به صدف‌ها از آنها آثاری خلق کرده است.

در این نمایشگاه حدود ۱۰۰ اثر از مجموع آثار محسن قاضی مرادی به نمایش گذاشته شده است و علاقه مندان برای بازدید می‌توانند تا ۱۳ مهر همه روزه از ساعت ۱۳ تا ۲۰ به نگارخانه میرمیران خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.