آسفالت راه های روستایی استان با توزیع ۱۲ هزار تن قیر رایگان

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اهمیت و نقش اجتماعی و اقتصادی روستائیان و عشایر در بافت جمعیتی و اجتماعی آذربایجان شرقی، نشست توسعه روستایی و عشایری استان با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی و جمعی از مسئولان در شهرستان اهر برگزار و موضوعاتی چون آسفالت مسیرهای روستایی، موضوع اشتغال روستائیان و لزوم همراهی دستگاه ها و سازما ها در تسهیل این امر و توجه بیش از پیش روستائیان و عشایر به تولید کیفی محصولات کشاورزی و دامی در آن مطرح و بررسی شد.

توزیع ۱۲ هزار تن قیر رایگان برای آسفالت راه های روستایی آذربایجان شرقی

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی پیش از ظهر پنجشنبه در این نشست که با رویکرد اقتصاد مقاومتی و با حضور دهیاران در شهرستان اهر برگزار شد، خاطر نشان کرد: ایجاد زیرساخت ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در روستاها از سوی نظام اسلامی در راستای ماندگاری روستائیان در روستاها و تولید است.

تقی کرمی در ادامه افزود: اید خود روستائیان، شوراها و دهیاران نیز برای عمران روستاها بپیشقدم شوند و منتظر اعتبارات دولتی نباشند و برای این منظور می توانند به صورت مشارکتی بعضی از کارها را انجام دهند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی گفت: روستائیان تولیدات کشاورزی و دامی را صرف تأمین مایحتاج خودشان در نظر نگیرند بلکه انتظار داریم بازار محوری در راستای ایجاد اشتغال پایدار در روستاها را در اولویت قرار دهند.

وی با تاکید بر لزوم مشارکت روستائیان در توسعه روستاها و مشوق های دولتی در این خصوص اظهار داشت: در روستاهایی که روستائیان در زیرسازی معابر روستاها مشارکت داشته باشند، مسیرهای روستایی با قیر رایگان اختصاص یافته از سوی دولت توسط بنیاد مسکن آسفالت می شود.

کرمی در بخش پایانی سخنان خود از پرداخت تسهیلات با هدف ایجاد اشتغال پایدار در روستاها خبر داد و گفت: این تسهیلات با همکاری دستگاه های مختلف اجرایی و بانک ها با درصد سود کمتر در قالب صندوق خرد روستایی، مشاغل خانگی، اقتصاد مقاومتی، تفاهم نامه ها و اعتبارات دهیاری ها پرداخت خواهد شد.

اجرای ۸ میلیارد ریال طرح های مختلف عمرانی در روستاهای شهرستان اهر

فرماندار شهرستان اهر نیز در این نشست از آماده سازی راه ۱۹ روستای این شهرستان برای انجام عملیات آسفالت ریزی خبر داد و افزود: در چهار ماهه نخست امسال طرح های مختلف عمرانی در روستاهای شهرستان اهر با هشت میلیارد ریال اعتبار اجرا شده است.

سید محمد عابدی با اشاره به این نکته خود روستائیان نیز در اجرای بسیاری از این طرح ها مشارکت جدی داشته اند، تصریح کرد: با توجه به این که روستاها یکی از پیشگامان اقتصاد مقاومتی هستند، روستائیان باید توجه جدی به تولید محصولات کشاورزی و دامی از لحاظ کمی و کیفی و با راهنمایی های کارشناسان جهاد کشاورزی داشته باشند.

فرماندار شهرستان اهر در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به آغاز سرشماری نفوس و مسکن خواستار همکاری دهیاران برای تشویق روستائیان در جهت ثبت نام به موقع اینترنتی در سرشماری شد و تاکید کرد: نتایج و خروجی های این سرشماری تاثیر مستقیم در برنامه ریزی های آینده کشور خواهد داشت و همین موضوع ضرورت حضور و مشارکت شهروندان را در اجرای آن نشان می دهد.