اسامي 38 نامزد تائيد صلاحيت شده اعلام شد

به گزارش گروه فرهنگ و ادب خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني ، در ميان تاييد صلاحيت شدگان اين دوره از انتخاب نماينده مديران مسئول درهيات نظارت ، مديران 10 روزنامه سراسري 11 هفته نامه 11 ماهنامه 1 دو ماهنامه و 1 دو فصلنامه حضور دارند .



حسين انتظامي ، پرويزاسماعيلي ، الياس حضرتي ، محمد جواد حق شناس ، علي صالح آبادي ، مصطفي كواكبيان ، محمد رضا جمالي ، سيد اصغرملا سعيدي ، يونس رنجكش كيسمي و سيد فريد پيمان ازگروه روزنامه هاي سراسري نامزدهاي اين دوره از انتخابات هستند .



همچنين سيد نادرادبي ، مهدي بگلري ، سونيا پوريامين شلماني ، احمد ترابي ، اميرعباس تقي پور، موسي جرجاني ، جعفرخداقلي زاده ، تبسم عليزاده منير، جليل قناد زاده ، سيد حامد مدني و حجت الله نيكي ملكي در گروه هفته نامه ها در انتخابات هيات نظارت حضور خواهند داشت .



ازگروه ماهنامه ها نيزصلاحيت محمد صادق احمد آخوندي ، سيد شجاع الدين امامي رئوف ، سيد مصطفي ايرانمنش ، اخگر تقي پور ، ابوالفضل جوكار قهرودي ، حميد رضا شهروي ، مسعود تهرانچي ، محمد رضا عرب ، خشايار فلاحي ، داود منافي و قباد نظري مورد تاييد قرار گرفته است و داوود روتيوند غياثوند از گروه دو ماهنامه ها دراين انتخابات حضور دارد .



سعيد جليلوند ، محمد حسين دهقان ، محمد كاظم سالمي و محمدحسن شهري از گروه نشريات فصلنامه اي و حسينعلي قبادي از گروه دو فصلنامه ها براي يازدهمين دوره هيات نظارت بر مطبوعات به رقابت خواهند پرداخت .

انتخاب نماينده مديرمسئول درهيات نظارت بر مطبوعات 30 شهريور در تهران برگزار مي شود .