حل مشکلات کارگران استان قزوین در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمیده زرآبادی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان که با حضور رئیس جمهوذ و هیئت دولت در استانداری برگزار شد اظهارداشت: استان قزوین هم با مشکلات زیادی روبروست که کمبود آب شرب و کشاورزی در راس آنهاست.

وی افزود: در حوزه بهداشت هم از سرانه کشوری پایین هستیم و انتظار می رود با تامین اعتبارات ویژه بتوانیم نیاز درمانی مردم را تامین کنیم.

زرآبادی یادآورشد: از رئیس جمهور انتظار داریم با نگاه ویژه به بانوان و جوانان استان در این سفر هدیه ای برای این گروه داشته باشند و زمینه بهره مندی از ظرفیت ارزشمند این بخش از جامعه را بیش از گذشته فراهم کنند.

وی گفت: بانوان در کنار جوانان برای روی کارآمدن دولت اعتدال و عقلانیت تلاش کردند و امروز فرصتی فراهم شده تا استعدادهای افراد توانمند به خوبی شکوفا شود.