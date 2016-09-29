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۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۶

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سنندج عنوان کرد:

ایجادفضای بازباعث توسعه فرهنگ می شود/تسهیل صدور مجوز کتاب اهل سنت

ایجادفضای بازباعث توسعه فرهنگ می شود/تسهیل صدور مجوز کتاب اهل سنت

سنندج - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع اصحاب فرهنگ کردستان گفت: سیاست دولت تدبیر و امید در حوزه فرهنگ ایجاد فضای باز است و این مهم باعث اعتلا و توسعه پایدار در بخش فرهنگ و هنر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی ظهر امروز در جمع اصحاب فرهنگ و هنر استان کردستان اظهار داشت: سیاست اصلی دولت در حوزه فرهنگ و هنر ایجاد فضای باز فرهنگی است و به همین دلیل این مهم در طول سه سال اخیر در دستور قرار گرفته است و دنبال می شود.

وی ادامه داد: به دنبال این سیاست کاری حوزه فرهنگ و هنر در سراسر کشور تقویت شده است و خوشبختانه موفقیت های خوبی نیز به دست آمده است و این سیاست کاری همچنان در تمامی حوزه های کاری به عنوان یک اولویت دنبال می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سیاست های دولت در رشته های مختلف فرهنگی و هنری اشاره کرد و افزود: به دنبال این فضای باز فرهنگی در سراسر کشور در حوزه چاپ کتاب تسریع شده است و مسائل و مشکلات به خوبی رصد شده و همچنان دنبال می شود.

وی گفت: ما خورده گرفتن های الکی در حوزه های مختلف به ویژه چاپ کتاب را حذف کرده ایم و با واگذاری مسئولیت به افراد کارشناس و اهل فن در روند چاپ کتاب تسریع شده و بخش زیادی از ایرادات رفع شده است.

جنتی با اشاره به وضعیت چاپ کتب اهل سنت، یادآور شد: در این زمینه نیز در گذشته سخت گیری های صورت می گرفت که هم اکنون این محدودیت ها برداشته شده و در روند چاپ و انتشار کتب اهل سنت تسریع شده است.

وی به فعالیت های حوزه سینما اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در بخش سینما نیز موفقیت های خوبی به دست آمده و این هنر رونق خوبی گرفته است و انتطار می رود در سایه این رونق منابع مالی سینما زمینه برای توسعه این بخش به شکل بهتری فراهم شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توجه به اقتصاد فرهنگ در کشور را یکی دیگر از سیاست های محوری دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: در این بخش نیز بخش زیادی از مشکلات مربوط به فعالیت های اقتصادی در حوزه فرهنگ و هنر است و در همین راستا دولت تلاش دارد توجهی ویژه به ان داشته باشد و در همین راستا امروز در حوزه تجمسی وضعیت بهتری پیدا کرده ایم.

وی به فعالیت های رسانه در کشور اشاره کرد و گفت: با تلاش های صورت گرفته فضای باز در عرصه رسانه نیز ایجاد شده و البته در کنار این مهم تسریع در صدور مجوزهای لازم نیز به عنوان یکی از اولویت ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان کرد: یکی از سیاست های اصلی ما واگذاری امور به بخش خصوصی و همچنین تفویض مسئولیت و اختیارات به استانها است و در همین راستا اعتباری برای تقویت انجمن ها و موسسات فرهنگی و هنری در کشور تصویب شده است.

جنتی با بیان اینکه بخشی از مشکلات فعلی کشور میراث داری از دولت گذشته است، عنوان کرد: متاسفانه در این دوره دولت با کاهش درآمدها مواجه شده و به همین دلیل ما با انبوهی از مطالبات مواجه بوده و اعتبار به اندازه کافی در این بخش وجود ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به مطالبات مطرح شده از سوی نمایندگان اصحاب فرهنگ و هنر استان کردستان، اظهار داشت: به راستی که برازنده کردستان نیست که روزنامه نداشته باشد و ما آمادگی داریم تا در این زمینه با ارائه تسهیلاتی به متقاضیان زمینه برای عملیاتی کردن این مهم را فراهم کرده ایم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حوزه حمایت از احداث چاپخانه و همچنین پیگیری مطالبات خبرنگاران در بخش های بیمه، مسکن خبرنگاران و حمایت از خانه مطبوعات نیز آمادگی داریم تا اقداماتی در کردستان اجرایی و عملیاتی شود.

وی در پایان گفت: مطالبات خوبی از سوی فعالان فرهنگ و هنر استان کردستان مطرح شد و با توجه به حضور معاونین در این نشست تلاش خواهیم کرد که به بهترین شکل ممکن به این مطالبات رسیدگی کنیم.

کد مطلب 3782470

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