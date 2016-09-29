در مسیر رونق تولید و صنعت با مشکلات زیادی مواجه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش طلایه داران تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: استان مرکزی در حوزه صنعت و کشاورزی ظرفت های بسیاری دارد و در واقع این استان یک استان صرفا مصرف کننده نیست و سهم مهمی در درآمدزایی و صادرات دارد.

وی افزود: هم در حوزه کشاورزی و هم در حوزه صنعت، استان مرکزی نقش مهم و برجسته ای در کشور دارد و روزانه ۱۶میلیون لیتر بنزین در پالایشگاه این استان که بخش مهمی از تولید بنزین روزانه کشور است، تولید می شود.

استاندار مرکزی بیان کرد: امروز رکود و بی تحرکی در اقتصاد مشکل اساسی کشور و استان است و البته خوشبختانه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی، عزم خوبی در این زمینه شکل گرفته است.

زمانی قمی گفت: در برخی از استان هایی که صنعت بیشتر فعالیت داشت از تحریم ها صدمات زیادی وارد شد و واحدهای صنعتی و تولیدی تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم آثار تحریم قرار گرفتند.

وی ادامه داد: صنعت کشور و استان امروز در رکود قرار گرفته و از سوی دیگر از فناوری روز عقب مانده که باعث می شود نتواند کیفیت تولید را بالا ببرد و درآمدزایی کند.

استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: از سوی دیگر علاوه بر واحدهای بزرگ صنعتی صنایع کوچک نیز با مشکل مواجه هستند که مقام معظم رهبری تاکید ویژه بر رفع مشکلات این واحدها با توجه به آنکه ۴۰ درصد اشتغال کشور را تشکیل داده، دارند.

زمانی قمی تصریح کرد: راهکارهایی را برای حل مشکل صنایع پیگیری کرده ایم که تاحدودی به رفع مشکلات منتج شده، البته هنوز مشکلات زیادی وجود دارد اما روند رو به رشد نشان می دهد که مسیر در پیش گرفته شده صحیح است.

وی خاطرنشان ساخت: طی دهه های اخیر در کشور در تمامی عرصه ها به رشد و توسعه خوبی دست یافته ایم و امروز نیز باید تلاش کنیم تا این روند رشد ادامه پیدا کند.