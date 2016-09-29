پلیس شرق استان تهران در حوزه پیشگیری از وقوع جرم موفق بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور پیش از ظهر پنج شنبه دردیدار مسئولان شهرستان قرچک با سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به در پیش بودن هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: پلیس نقش به سزایی را در توسعه و گسترش امنیت در جامعه ایفا می کند.

فرماندار شهرستان قرچک افزود: نیروهای پلیس با تلاش شبانه روزی و بهره گیری از امکانات و ابزارهای مختلف، به دنبال گسترش آسایش مردم هستند که باید از زحمات مأموران انتظامی تقدیر و تشکر کرد.

وی ادامه داد: باید تقارن هفته نیروی انتظامی را با ایام دفاع مقدس و عزاداری سید و سالار شهیدان به فال نیک گرفت و از این فرصت برای بیان دستاوردها و موفقیت های پلیس در عرصه های گوناگون استفاده کرد.

فرماندار شهرستان قرچک اضافه کرد: خوشبختانه در حوزه های فرهنگی نیز پلیس وارد میدان شده و اقدامات خوبی در حوزه پیشگیری از جرایم در شرق استان تهران صورت گرفته است.

وی بیان داشت: موفقیت پلیس شرق استان تهران در برخورد با جرایم مختلف، سبب شده تا ارتقای نظم و امنیت در این مناطق مشهود باشد.