۱۲۶هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد در کشور فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر منصور برقعی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه گارگروه تخصصی اشتغال استان مرکزی اظهار داشت: ۱۰۰هزار فرصت شغلی در سال ۹۴ و ۲۶هزار فرصت شغلی نیز در نیمه نخست سال جاری برای مددجویان کمیته امداد در کشور ایجاد شده و ۱۳۵هزار فرصت شغلی نیز در انتظار دریافت اعتبار است.

وی افزود: براساس ابلاغ مقام معظم رهبری، ترویج فرهنگ کار و کار محوری به عنوان ستون فقرات این نهاد تعریف شده و عمل به این فرمان در سال های آیند شتاب بیشتری خواهد داشت و به طور جدی پیگیری می شود.

قائم مقام کمیته امداد کشور گفت: پیگیری و نظارت در خصوص متقاضیان وام برای ایجاد اشتغال از برنامه های است که از سوی حوزه اشتغال این نهاد دنبال می شود و هدف هم استفاده صحیح از منابع مالی در مسیری است که اشتغال پایدار منجر می شود.

برقعی تاکید کرد: اعتقاد داریم که اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا کند، باید سرمایه گذاری خارجی کاهش یافته و نیازهای کشور از منابع داخلی تامین شود.

وی ادامه داد: در این حوزه هرچه بتوانیم سرمایه گذاری ثابت را در طرح های اقتصادی کاهش دهیم، چند گام اساسی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته شده چون نیاز سرمایه گذاری خارجی را کاهش می دهد.

قائم مقام کمیته امداد کشور بیان داشت: نظارت و کنترل مستمر طرح ها تا پیاده کردن آنان در کمیته امداد، موجب نگهداشت سرمایه ها در مسیر اصلی خود می شود و درخواست کننده به یک کارآفرین واقعی تبدیل خواهد شد.

برقعی عنوان کرد: در برخی از مشاغل چون خانگی هستند، منابع مالی به خوبی کنترل شده و با هزینه های کم اشتغالزایی می شود.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور، برای راه اندازی بنگاه های کوچک حداقل سرمایه مورد نیاز ۲۰۰میلیون تومان است درحالی که در کمیته امداد، متوسط منابع مالی تامین شده برای هر فرصت شغلی، ۱۳.۵میلیون تومان ثبت شده است.

قائم مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور اظهار داشت: هم اکنون ۲۰درصد از کل اشتغال کشور توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) محقق شده و استان مرکزی با ظرفیتی که در همه حوزه ها دارد می تواند درافزایش اشتغال در کشور بسیار تاثیرگذار باشد.

گفتنی است برقعی، قایم مقام رییس کمیته امداد کشور در سفر خود به استان مرکزی، در جشن خودکفایی یک هزار و ۲۳۷ مددجوی کمیته استان حضور یافت.