برنامه های متنوعی در هفته ناجا در شرق استان تهران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا ناظری پیش از ظهر پنج شنبه در دیدار جمعی از مسئولان شهرستان قرچک، بر عزم پلیس در برخورد با جرایم تأکید کرد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران در این دیدار که حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه، مسعود مرسلپور فرماندار و سایر مسئولان اجرایی و نظامی حضور داشتند، اظهار داشت: برنامه های متنوعی در هفته نیروی انتظامی در شرق استان تهران پیش بینی شده است.

وی افزود: تلاش شده است تا بر کیفیت برنامه های هفته نیروی انتظامی در شرق استان تهران افزوده شود و در این میان، آگاهی مردم از خدمات و دستاوردهای پلیس در بخش های مختلف افزایش پیدا کند.

سردار ناظری با اشاره به اقدامات انجام شده در شهرستان قرچک در هفته نیروی انتظامی یادآور شد: برنامه های کمی و کیفی خوبی در شهرستان قرچک همزمان با هفته نیروی انتظامی اجرایی و عملیاتی می شود.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران ادامه داد: پلیس خود را خدمت گزار و خادم مردم می داند و به همین خاطر از همه ظرفیت های ممکن برای خدمت رسانی مطلوب تر به مردم استفاده خواهد کرد.

وی با اشاره به نقش مسئولان و مدیران برای موفقیت هر چه بیشتر پلیس تأکید کرد: هر چه میزان همکاری و مشارکت و تعامل دستگاه ها و ارگان های مختلف با پلیس افزایش پیدا کند، نیروی انتظامی در انجام وظایف محوله خود موفق تر خواهد بود.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: پلیس همراه عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار داده و یکی از موضوعاتی که از سوی فرمانده انتظامی شرق استان تهران پیگیری و دنبال می شود، شناسایی نقاط ضعف و قوت در عملکرد پلیس این منطقه است.