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۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۰

نامزدهای مسابقه سینمای ایران در جشنواره مقاومت معرفی شدند

نامزدهای مسابقه سینمای ایران در جشنواره مقاومت معرفی شدند

نامزدهای دریافت تندیس بهترین بازیگر، کارگردان، فیلمنامه و بهترین فیلم بخش مسابقه سینمای ایران چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست کامل نامزدهای فیلم‌های سینمایی مسابقه سینمای ایران به‌این‌ترتیب اعلام شد:

بهترین بازیگری زن:

مهتاب کرامتی «مزار شریف»

مریلا زارعی «ماهی سیاه کوچولو»

پریوش نظریه «تگرگ و آفتاب»

پانته‌آ پناهی‌ها «نفس»

مینا ساداتیان «امکان مینا»

بهترین بازیگری مرد:

حسین یاری «مزار شریف»

مهران احمدی «نفس»

مهدی فقیه «تا آمدن احمد»

هادی حجازی فر «ایستاده در غبار»

پرویز پرستویی «بادیگارد»

بهترین فیلمنامه:

«مزار شریف» عبدالحسن برزیده

«بادیگارد» ابراهیم حاتمی کیا

«یتیم‌خانه ایران» ابوالقاسم طالبی

«تگرگ و آفتاب» رضا کریمی

«نفس» نرگس آبیار

«ایستاده در غبار» محمدحسین مهدویان

بهترین کارگردانی:

«مزار شریف» به کارگردانی عبدالحسن برزیده

«ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان

«یتیم‌خانه ایران» به کارگردانی ابوالقاسم طالبی

«نفس» به کارگردانی نرگس آبیار

«بادیگارد» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا

بهترین فیلم:

«مزارشریف» منوچهر شاهسواری

«بادیگارد» احسان محمد حسنی

«یتیم خانه ایران» محمدرضا تخت کشیان

«نفس» محمدحسین قاسمی

«ایستاده در غبار» حبیب والی نژاد

کد مطلب 3782505

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